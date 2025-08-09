Zdrav ručak za cijelu porodicu: Zapečeni karfiol u jogurt sosu

Zapečeni karfiol u jogurt sosu je najjednostavniji način da od običnog povrća napravite ukusan porodični ručak.
Sastojci:
- 1 manja glavica karfiola
- Malo soli i maslinovog ulja
Za preliv:
- 200 ml gustog jogurta
- 1 jaje
- 2 kašike pavlake
- 2 kašike sitnog sira
- 1 čen bijelog luka (sitno isjeckan ili izgnječen)
- So, biber po ukusu
- Kašičica origana ili sušenog peršuna
Priprema:
Zapečeni karfiol u jogurt sosu je jedno od onih jela koje se pravi iz glave, ali se jede sa uživanjem. Nema puno sastojaka, sve ide u jednu posudu, a ukus na kraju iznenadi. Praktično, skromno i uvijek dobro dođe na stolu.
Ako volite jači ukus, u preliv dodajte kašičicu senfa ili malo rendanog sira odozgo pred kraj pečenja.
Operite i razdvojte karfiol na cvjetove. Poređajte ih u podmazan pleh, posolite i blago poprskajte uljem. Pecite u rerni na 200°C oko 20 minuta dok ne počne da rumeni.
U međuvremenu pomiješajte sve sastojke za preliv. Izvadite karfiol, prelijte jogurt smjesom i vratite u rernu na još 15 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu. Poslužite toplo uz hljeb.
(MONDO/Stvar ukusa)