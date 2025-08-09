logo
Zdrav ručak za cijelu porodicu: Zapečeni karfiol u jogurt sosu

Zdrav ručak za cijelu porodicu: Zapečeni karfiol u jogurt sosu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Zapečeni karfiol u jogurt sosu je najjednostavniji način da od običnog povrća napravite ukusan porodični ručak.

Zapečeni karfiol u jogurt sosu recept Izvor: Shutterstock

Sastojci:

  • 1 manja glavica karfiola
  • Malo soli i maslinovog ulja

Za preliv:

  • 200 ml gustog jogurta
  • 1 jaje
  • 2 kašike pavlake
  • 2 kašike sitnog sira 
  • 1 čen bijelog luka (sitno isjeckan ili izgnječen)
  • So, biber po ukusu
  • Kašičica origana ili sušenog peršuna

Priprema:

Zapečeni karfiol u jogurt sosu je jedno od onih jela koje se pravi iz glave, ali se jede sa uživanjem. Nema puno sastojaka, sve ide u jednu posudu, a ukus na kraju iznenadi. Praktično, skromno i uvijek dobro dođe na stolu.

Savjet:

Ako volite jači ukus, u preliv dodajte kašičicu senfa ili malo rendanog sira odozgo pred kraj pečenja.

Operite i razdvojte karfiol na cvjetove. Poređajte ih u podmazan pleh, posolite i blago poprskajte uljem. Pecite u rerni na 200°C oko 20 minuta dok ne počne da rumeni.

U međuvremenu pomiješajte sve sastojke za preliv. Izvadite karfiol, prelijte jogurt smjesom i vratite u rernu na još 15 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu. Poslužite toplo uz hljeb.

(MONDO/Stvar ukusa)

