Pita sa tikvicama i feta sirom iz tiganja pravi se brzo, a ukusom i mirisom podsjeća na ljetnje dane na selu.

Izvor: Printscreen/Youtube/ Валентина Марокова

Sastojci:

8 -10 kora za pitu

2 - 3 srednje tikvice

pola glavice crvenog luka

150 g feta sira

1 - 2 čena bijelog luka

Po izboru: malo sjeckane mirođije, peršuna ili mladog luka

Maslinovo ili biljno ulje – za podmazivanje kora

So i biber po ukusu

Priprema:

Sočna, lagana i mirišljava – ova pita je pravo ljetnje osvježenje koje se sprema brzo i lako. Tikvice, feta i zelenilo čine savršen spoj za doručak, večeru ili lagani ručak uz jogurt. Bez previše filozofije – ukusna je i topla i hladna.

Savjet: Ako želite hrskaviju donju koru, stavite tiganj prvo nekoliko minuta direktno na ringlu, pa tek onda prebacite u rernu.

Isjeckajte crveni luk na tanke polumjesece i propržite ga na malo ulja dok ne omekša i zamiriše. Dodajte kolutove tikvica u isti tiganj i pržite ih kratko s obe strane dok ne omekšaju i dobiju boju. Ostavite da se prohlade.

Izdrobite fetu, sitno nasjeckajte beli luk i zelenilo pa sve pomešajte sa prohlađenim tikvicama i lukom. Pobiberite po ukusu (oprezno sa solju zbog fete).

Nauljite dno i stranice dubljeg tiganja. Stavite 3–4 kore tako da prelaze preko ivica tiganja i vire napolje. Ravnomjerno rasporedite fil preko kora. Preklopite krajeve kora koje vire i preko svega dodajte još 3–4 kore, lagano ih uvlačeći ispod prvih. Blago pritisnite, premažite odozgo uljem i pecite u rerni zagrijanoj na 190–200°C oko 35–40 minuta, dok ne porumeni.

(MONDO)