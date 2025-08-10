logo
Ljetnji parfemi koji mirišu na čisto: Ove note su apsolutni hit, žene ih obožavaju, a muškarci padaju na njih

Ljetnji parfemi koji mirišu na čisto: Ove note su apsolutni hit, žene ih obožavaju, a muškarci padaju na njih

Autor Radmila Ilić
Otkrivamo najpoželjnije ljetnje parfeme koji mirišu na čistoću, sapun i svježinu – idealan izbor za trendseterke koje vole diskretnu eleganciju.

Ljetnji parfemi koji mirišu na čistoću Izvor: Shutterstock

Ljetnji parfemi sa notama čistoće i svježine – beli mošus, lavanda i pamuk sada su najpoželjniji među trendseterkama. Otkrivamo koji su hit!

Zaboravite teške i zagušljive mirise – leto 2025. u znaku je parfema koji mirišu na svježe oprano bijelo, tuširanje hladnom vodom i nežni dodir sapunske pene.

Minimalizam u bočici

U svijetu mirisa ovog leta vlada jednostavnost – parfemi koji odišu svježinom, prozračnošću i onim osjećajem čistog papira ili sveže oprane kože. Sve više žena bira upravo takve tonove jer ostavljaju dojam uglađenosti i lične higijene, bez viška teatralnosti.

Koje note dominiraju?

Najtraženije su takozvane čiste note – bijeli mošus, aldehidi, iris, pamuk, neroli, zeleni čaj i lavanda. Ove kompozicije mirišu kao svježe popeglana košulja, nežan losion ili miris kože odmah nakon tuširanja. I ono najvažnije – ne guše ni vas, ni okolinu.

Žena nanosi parfem
Izvor: Shutterstock

Parfemi koji su trenutno u vrhu

  • Maison Margiela Lazy Sunday Morning – miris svježe posteljine i prozračnog pamuka.
  • Chanel No.5 L’Eau – modernija, lakša verzija čuvenog klasika, idealna za dan.
  • Clean Skin i Clean Reserve Soft Laundry – doslovno kao svježe opran veš na suncu.
  • Escentric Molecules Molecule 01 + Iris – čist, kremast miris koji miriše "kao vi, samo bolje".
  • Narciso Rodriguez For Her Pure Musc – mošusna elegancija koja miriše na nežno, gotovo sapunski.

Zašto su ovi parfemi postali trend?

Trendseterke poput Rosie Huntington-Whiteley, Zendaye i Hailey Bieber već neko vrijeme preferiraju ove čiste mirise, jer su univerzalni, ne napadni i savršeni za tople dane kada želimo da djelujemo negovano i sofisticirano, a ne previše upadljivo.

Žena nanosi parfem
Izvor: Shutterstock

Savjet plus

Parfeme sa ovakvim notama najbolje je nanositi direktno na kožu, bez utrljavanja, i to odmah nakon tuširanja kada je koža hidrirana. Dodatni trik? Lagani losion bez mirisa ispod parfema produžiće mu trajanje.

