7 mirisa koji čine da izgledate starije: Stručnjaci otkrili koje popularne cvjetne note treba da izbjegavate

Pokušajte da izbjegavate ove posebne note kada birate parfem - 7 mirisa koji čine da izgledate starije.

Kada se sa nekim zagrlite ili uđete u sobu, ljudi oko vas mogu da osjete različite note vašeg parfema - i da počnu da vas povezuju sa tim mirisima. Možda ste uvijek birali slatkaste mirise ili ste se ipak nosili začinjenije po kojima vas ljudi pamte. Divno je biti prepoznat na taj način, posebno kada vam ljudi govore da lijepo mirišete ili vas pitaju koji parfem nosite.

Međutim, ono što ne želite jeste miris zbog kojeg biste mogli djelovati starije umjesto da ističe vaš stil.

"Kako mirišemo je podjednako važno kao i kako izgledamo“, kaže za Best Life Elizabet Kosič, stilistkinja. "U stvari, neki tvrde da je to još važnije, jer mirisi brzo evociraju uspomene. Lični parfem takođe ima sposobnost da se zadrži, ostavljajući posljednji utisak - koji je ili dobar ili loš. To je prilično moćan alat koji svako može da iskoristi, pa je važno odabrati miris koji odražava ko ste i pojačava vaš lični imidž.“

Anđela Foster, instruktorka za kreiranje stajlinga, takođe ističe da se, poput modnih trendova, mirisi rotiraju, pa bi se jedan od vaših omiljenih sada mogao smatrati staromodnim“, kaže ona.

Dakle, ako tražite parfem koji će definisati vaš stil, a da vas pritom ne učini starijim nego što jeste, stilisti imaju nekoliko prijedloga. Evo kojih 7 mirisnih nota preporučuju da izbjegavate.

1. Karanfil

Kada je riječ o cvjetnim mirisima, izbjegavajte karanfil. Fosterova kaže da ih ili volite ili mrzite - a trenutno ovaj miris nije u modi. "Iako će se moderna verzija karanfila sigurno vratiti u modu, nije taj trenutak“, kaže ona.

Dva parfema sa notama karanfila su "Eternity" od Kalvina Klajna i "Poison" od Diora.

2. Ruža

Još jedan cvijet koji bi vas mogao postariti jeste ruža.

"Glicerinska ružina vodica je nostalgičan miris koji često priziva slike bake, posebno kada je puderasta“, objašnjava ona. "Yardley London English Rose Eau de Toilet" jeste klasičan primjer staromodnog mirisa koji vas vraća u prošlost.

3. Drvenasti mirisi

Sve što je malo drvenasto je takođe ono što treba izbjegavati.

"Drvenasti mirisi mogu se smatrati složenijim i egzotičnijim, što se često povezuje sa zrelošću“, kaže ona.

"Starijim ženama sa više životnog iskustva više odgovaraju ove vrste mirisa: YSL Rive Gauche je poznat po svojim drvenastim cvjetnim notama i baznim notama sandalovine i hrastove mahovine.“

4. Pačuli

Još jedan cvjetni miris koji stilisti ističu jeste pačuli, za koji Foster kaže da može da miriše kao "štapići tamjana iz šezdesetih“.

Ako je to vaša tipična vibracija, ona preporučuje da se odlučite za miris sa notom citrusnog voća poput limete ili grejpfruta.

"To će dati svježiji rezultat“, kaže Fosterova.

5. Puderasti mirisi

Puderasti miris je još jedan koji treba preskočiti, jer ove vrste mirisa "teže da djeluju staromodno“, kaže Kosič. "Cvjetne note ljubičice i jorgovana, posebno, mogu biti puderastog ukusa, prizivajući slike prošlih vremena. Poznat kao posebno 'puderast' miris, "Chanel 5" je mnogima poznat kao klasični miris "starije žene", napominje ona.

6. Mošusni mirisi

Mošusniji mirisi takođe mogu sugerisati da ste nekoliko godina stariji nego što jeste - a ponekad se čak i "doživljavaju kao mirisi starije žene“, prema Kosič.

"Mošusi se često uparuju sa zemljanim, drvenastim notama, što ih čini mirisom prošlosti“, kaže ona. "Jovan" je mošusni miris popularizovan 1970-ih.

7. Vaš dugogodišnji prepoznatljivi miris

Ako imate miris koji je bukvalno sinonim za vašu ličnost i nije mijenjan neko vrijeme, možda vam više ne odgovara.

"Neki poznati mirisi su zaglavljeni u vremenskoj kapsuli, prenoseći nas u trenutak iz prošlosti“, kaže Kosič. "Najbolji primjeri nostalgičnih mirisa su 'White Diamonds' i 'Giorgio Beverly Hills' za žene i 'Drakkar Noir' za muškarce. Ovi mirisi mnogo govore o ličnom imidžu, iako možda to nije poruka koju želite da pošaljete!

Na šta da obratite pažnju kad birate miris

Prema Fosterovoj, postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir kada tražite novi miris, pored - naravno - šta vam lijepo miriše.

Umjesto da odaberete jedan miris i kupite sve proizvode iz te linije, pokušajte da "kombinujete i uskladite“ različite mirise za gel za tuširanje i losion za tijelo "kako biste kreirali sopstvenu prilagođenu mješavinu“, kaže ona.

za gel za tuširanje i losion za tijelo "kako biste kreirali sopstvenu prilagođenu mješavinu“, kaže ona. Takođe ne morate da nosite jedan parfem tokom cijele godine: izaberite ljetnji i zimski parfem . Vaša koža se mijenja po toplom i hladnom vremenu, tako da miris često neće mirisati isto na vašoj koži kada se temperatura promijeni.

. Vaša koža se mijenja po toplom i hladnom vremenu, tako da miris često neće mirisati isto na vašoj koži kada se temperatura promijeni. Uzmite nešto što vas čini da se osjećate dobro, jer će vam pomoći da se osjećate srećno i da tu živahnu vibraciju prenesete na druge.

"Bilo da eliminiše stres (vanila i ruzmarin), povećava opuštanje (jasmin) ili podiže energiju (limun), vaš parfem može biti dobar za vaše mentalno zdravlje“, kaže Fosterova.

