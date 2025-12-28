Zašto je Bridžit Bardo pisala vlastima u Bosni i Hercegovini

Francuska filmska ikona Bridžit Bardo, preminula krajem 2025. godine, imala je i neočekivanu vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz apel za spas zarobljenih medvjeda iz Gornjeg Vakufa.

Izvor: YouTube/Screenshot/Bruno Richard

Francuska filmska legenda i ikona jednog vremena Bridžit Bardo preminula je 28. decembra 2025. godine u 91. godini života.

Vijest o njenoj smrti potvrdila je Fondacija koja nosi njeno ime, a svijet se oprostio od žene koja je obilježila evropsku kinematografiju, ali i decenije neumorne borbe za prava životinja.

Bardo je umrla mirno, u svom domu na jugu Francuske, nakon dužeg perioda narušenog zdravlja, daleko od reflektora koje je napustila još početkom sedamdesetih godina.

Tada je donijela odluku koja je iznenadila javnost – da se u potpunosti povuče iz filma i život posveti aktivizmu.

Upravo kroz tu ulogu vodi i jedna manje poznata, ali stvarna veza Bridžit Bardo s Bosnom i Hercegovinom.

Naime, prije više od decenije uputila je pismo vlastima u BiH, apelujući na pomoć u slučaju dva medvjeda koji su držani u lošim uslovima u okolini Gornjeg Vakufa. U pismu je tražila izdavanje dozvola kako bi životinje bile prebačene u azil u Njemačkoj.

Iako je njen apel izazvao pažnju javnosti i medija, nikada nije zvanično potvrđeno da li su medvjedi na kraju spašeni i izmješteni, niti je objavljen jasan epilog tog slučaja.

Taj gest, bez obzira na ishod, ostaje simbol njenog životnog opredjeljenja – da se zauzme za one koji sami ne mogu govoriti, bez obzira na granice i politiku.