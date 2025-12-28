Preminula legendarna francuska glumica Brižit Bardo

Čuvena francuska glumica Brižit Bardo umrla je u 91. godini, objavio je "Gardijan".

Bardo, ikona francuskog filma, model i aktivista za ljudska prava obilježila je jednu cijelu epohu tokom pedesetih i šesdesetioh godina prošlog vijeka.

Ona je prije samo nekoliko sedmica odbacila navode u medijima da je umrla, čime je potvrdila da je uprkos hospitalizaciji i operaciji i dalje živa.

Bardo je stekla međunarodnu slavu filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine, koji je napisao i režirao njen tadašnji suprug Rožer Vadim, a u naredne dvije decenije oličavala je ideju arhetipskog "seksi mačeta".

Početkom sedamdesetih je najavila povlačenje iz glume i postala sve aktivnija politički.

NJena otvorena podrška pravima životinja evoluirala je u usputne komentare o etničkim manjinama i otvorenu podršku francuskom krajnje desničarskom nacionalnom frontu, što je rezultiralo nizom osuda za rasnu mržnju.