"Crvena kuća na ostrvu": Šta se krije iza tropskog raja

Američka književnica Andrea Li autorka je romana "Crvena kuća na ostrvu", čiji je prevod krajem 2022. objavila izdavačka kuća Imprimatur.

Roman donosi priču o jednom braku izraslom iz suprotnosti, o jednoj raskošnoj vili koja je mjesto i okupljanja i razdora, o jednom ostrvu koje uvezuje mnoštvo različitih sudbina.

Andrea Li pokazuje čitaocu šta se krije u pozadini idealizovanja tropskog raja. Crvena kuća na ostrvu donosi nam nesvakidašnju priču o junakinji Šej, afroameričkoj profesorki udatoj za italijanskog biznismena Senu, koji na ostrvu Naratrani, malom fiktivnom prostoru u blizini velikog ostrva Madagaskar, odlučuje da izgradi raskošnu vilu koju naziva Crvena kuća i za čiju gospodaricu imenuje upravo Šej.

Iako je Crvena kuća iz godine u godinu samo vila za odmor, Šej se upušta u odnose sa lokalnim ljudima i njihovom kulturom, a sa novim saznanjima o životu jednog izrabljenog naroda počinje svjesno da se pita kakva je njena uloga u široko rasprostranjenom siromaštvu i nesreći koju doživljavaju pravi stanovnici ostrva.

Svako novo poglavlje otkriva nam sudbinu nekog novog junaka, dok istovremeno pratimo Šej, koja s porodicom dvadeset godina posjećuje Naratrani. Kako vrijeme prolazi, njena djeca odrastaju, njen brak se urušava pod teretom suštinske nepodudarnosti, a njeni odnosi s lokalcima, posebno s glavnom kućepaziteljkom Velikom Bertin, produbljuju se i otkrivaju mrežu snažnih i neraskidivih veza.

Oslanjajući se na tradiciju građenja literarnih svjetova u romanima kao što su Kuća duhova Izabel Aljende i Amerikana Čimamande Ngozi Adiči, Andrea Li uvodi nas u prostor gdje se prepliću kulture, rase i klase i preispituje postkolonijalne teme te idealizovanje tropskog raja.

Andrea Li, američka književnica rođena u Filadelfiji, autorka je romana, memoara i kratkih priča, u kojima se bavi temama identiteta, postkolonijalnih klasnih i rasnih odnosa te konceptom stranosti, a posebno se interesuje za mjesta ukrštanja različitih kultura.

Pohađala je privatnu školu Boldvin, a diplomirala i magistrirala na Harvardu. Pisala je, između ostalog, za časopise The New Yorker, The New York Times i Vogue. Bila je nominovana za Nacionalnu književnu nagradu SAD. Njen roman Crvena kuća na ostrvu objavljen je 2021. godine.

