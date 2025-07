Vlasnik dao psu neobičnu igračku: Njegova smiješna reakcija istopila je srca milionima

Viralan video psa koji je dobio neočekivanu igračku oduševio je korisnike društvenih mreža.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Simpatičan snimak psa osvanuo je na Instagramu i odmah privukao veliku pažnju - čak 18 miliona ljudi je vidjelo oduševljenje prelijepog zlatnog retrivera.

Poznato je da psi vole da se igraju loptama, ali kada ovu igračku zamijeni lubenica, radost je još veća. Na snimku koji traje dvadesetak sekundi, prikazano je kako muškarac ostavlja na podu veliku lubenicu pred svojim zlatnim retriverom. Pas veselo pokušava da je savlada, gura je njuškom i šapama.

"Dali smo mom psu cijelu lubenicu i nikada ga nisam vidio srećnijeg".

Pogledajte video:

Korisnici Instagrama nisu ostali ravnodušni, naprotiv, ovakva iskrena radnost, koju samo životinje mogu da osjete, takla je srca mnogih.

"Taj pas je cijeli život tražio lubenicu od Deda Mraza", našalio se jedan korisnik, a komentari su se samo ređali.

"Neka svi u životu pronađemo stvari koje nas ovoliko čine srećnima", "Ovo je vrsta sadržaja koja je svijetu potrebna", "Da li je to igračka? Da li je to hrana? Nije me briga, samo sam previše uzbuđen", samo je djelić onoga što se moglo pročitati.

Mali, spontani trenuci poput ovog mogu da vrate osmijehe milionima ljudi na lica i da nas podsjete koliko su sitnice zapravo bitne. Baš kao što je ova lubenica uljepšala dan psu.

(MONDO)