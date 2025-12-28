4 načina da pas ne "poludi" od gostiju: Ovako će praznični provod biti uživanje za sve

Evo kako da smirite psa ako se unervozi kada imate goste za Novu godinu i druge praznike!

Izvor: Shutterstock/Gorodenkoff

Svi koji imaju kućne ljubimce, koji možda nisu baš navikli na puno gostiju, oprezni su pred novogodišnje praznike jer puna kuća gostiju znači da će pas biti nervozan. Evo kako da vaš pas lakše prebrodi praznike, ako se unervozi zbog gostiju u vašoj kući!

1. Igrajte se sa psom preko dana

Ako planirate novogodišnji doček, ili primate goste na reprizu, Badnje veče ili Božić, pripremite svog psa na pravi način. Pas bi trebalo da bude adekvatno stimulisan tokom dana, obavite šetnju i igranje kako biste mu umirili i tijelo i duh.

2. Napravite psu poseban kutak

Napravite psu bezbjedan kutak u stanu ili kući, gdje će moći da se skloni sa omiljenom igračkom ili podlogom za ležanje, i da zna da je tu "svoj na svome".

3. Recite gostima da se prave da pas nije tu

Ako ste zabrinuti zbog reakcija gostiju, najavite im da je pas možda nervozan ili pod stresom zbog gužve, a stručnjaci kažu da je najbolje da ih posavjetujete da psa ignorišu kada uđu u kuću. Da se ne trude da angažuju njegovu pažnju niti ga dodiruju - pas nije tu da dočeka goste, to rade domaćini.

Tulearski pas

Izvor: Thierry Weber/Shutterstock

4. Nagradite psa kada je dobar

Spremite njihove omiljene poslastice i grickalice u vidu nagrade. Slobodno neke od njih dajte gostima, ali ne treba psa da mame njima, već da ih ostave na podu ili u blizini psa. Ni u jednoj situaciji ne treba da primoravate psa da se približava gostima, ako ne vidite da je za to raspoložen.

Zapamtite, kada pas shvati da je u bezbjednoj okolini, možda će se "promuvati" među gostima, i tada je u redu da ga pomaze. Pustite psa da se zadrži koliko želi, i nemojte ga grditi niti kažnjavati ako laje ili se uznemiri. Najbolje je da ima svoj siguran kutak u koji može da se povuče.

(RTS/MONDO)