Nemate ostavu u stanu i uvijek vam fali prostora? Evo pametnih rješenja za skladištenje bez haosa

Pametna rješenja za stanove bez ostave: trikovi za skladištenje stvari bez nereda i bez gubitka prostora.

Stan bez ostave može brzo da postane prebukiran stvarima – ali uz par praktičnih rješenja, sve može da stane i izgleda uredno. Ako ti nedostaje mjesto za skladištenje, evo kako da organizuješ prostor pametno i bez renoviranja.

1. Iskoristi vertikalni prostor

Police do plafona ili ormari preko cijele visine zida mogu da učine čuda. U hodniku, spavaćoj sobi ili čak iznad vrata – svaka visina je potencijalna ostava. Odaberi zatvorene police za uredniji izgled ili otvorene za lakši pristup.

2. Krevet sa fiokama ili prostorom za odlaganje

Ako tvoj krevet nema ugrađene fioke, možeš uložiti u kutije koje klize ispod njega. Odlično mjesto za sezonsku garderobu, posteljinu ili stvari koje rijetko koristiš.

3. Klupe, taburei i stolice sa skladišnim prostorom

Višenamjenski nameštaj je najbolji prijatelj malih stanova. Klupe u hodniku sa prostorom za obuću, taburei koji se otvaraju za sitnice – sve to pomaže da prostor izgleda uredno, a stvari budu nadohvat ruke.

Nameštaj za male stanove

4. Koristi vrata i unutrašnjost ormara

Na unutrašnju stranu vrata (kupatila, plakara, kuhinjskih ormarića) možeš postaviti kukice, mrežaste držače, viseće organizere. Idealno za sredstva za čišćenje, aksesoare, papuče, začine i slično.

5. Kuhinjski zid = skrivena ostava

Ako nemaš ostavu za konzerve, zalihe i male kuhinjske aparate, razmisli o dodatnoj polici ili čak visećoj šipki na zidu. Tegle sa suvim namirnicama mogu da budu i dekoracija i funkcionalno rješenje.

Kuhinjske police na zidu

6. Koristi kutije i etikete

Organizacija je pola posla. Kutije, korpe i plastične kutije sa poklopcem pomoći će ti da grupišeš stvari. Dodaj etikete za brže snalaženje i manje nereda.

7. Zidni ormarići u kupatilu i iznad WC šolje

Kupatilo često ima neiskorišćen prostor. Visi zidne ormariće ili police iznad veš mašine, vrata ili WC šolje za dodatni prostor za peškire, papir, sredstva za čišćenje.

Ormarići u kupatilu su ključni

8. Koristi balkon ili dio ispod stepeništa

Ako imaš balkon, zatvori deo policama ili kutijama otpornim na vlagu. U dupleksima, prostor ispod stepenica je idealan za mini ostavu, plakare ili ormare po meri.

Stan bez ostave ne mora da znači stan pun nereda. Pametnim organizovanjem i multifunkcionalnim nameštajem možeš uštedjeti ogroman prostor, a da stan ostane udoban i vizuelno čist. Ključ je u planiranju i maksimalnom iskorišćavanju svakog centimetra.

