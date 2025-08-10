Pita bez kora sa piletinom, tikvicama i sirom

Ova pita je pravi izbor kada vam treba kompletan obrok bez da potrošite mnogo vremena.

Izvor: Printscreen/Youtube/Ольга Матвей

Sastojci:

1 crni luk

1–2 tikvice

200 g pilećeg filea

Šaka zelenog povrća (blitva, spanać ili slično)

2 jajeta

3 kašike pavlake

100 g tvrdog sira (kačkavalj, trapist, feta)

2 kašike brašna

Začini: so, biber, mljevena paprika, bijeli luk u prahu ili svjež

Priprema:

Sočna, mekana i puna povrća – ova pita bez kora je odličan način da iskoristite ono što imate u frižideru i nahranite cijelu porodicu iz jednog pleha.

Savjet: Ako koristite feta sir, smanjite količinu soli u smjesi – sir će dati dovoljno slanog ukusa.

Isjeckajte crni luk i prodinstajte ga na malo ulja dok ne omekša. Dodajte sitno sjeckan pileći file, pa propržite dok ne porumeni. Posolite i pobiberite. Tikvice narendajte, posolite, pa ostavite 10 minuta da puste vodu. Procedite višak tečnosti.

U posebnoj posudi umutite jaja, pavlaku, brašno i začine. Dodajte izrendane tikvice, sitno seckano zeleno povrće, meso sa lukom i narendan sir. Sve dobro sjedinite. Sipajte smjesu u podmazan pleh ili vatrostalnu činiju (možete staviti i papir za pečenje). Pecite na 180°C oko 30–35 minuta, dok lijepo ne porumeni i učvrsti se. Ostavite da se kratko prohladi pa sjecite i služite.

