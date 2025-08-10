logo
Pita bez kora sa piletinom, tikvicama i sirom

Pita bez kora sa piletinom, tikvicama i sirom

Autor Aleksandra Ljubičić
Ova pita je pravi izbor kada vam treba kompletan obrok bez da potrošite mnogo vremena.

Pita bez kora sa piletinom, tikvicama i sirom recept Izvor: Printscreen/Youtube/Ольга Матвей

Sastojci:

  • 1 crni luk
  • 1–2 tikvice
  • 200 g pilećeg filea
  • Šaka zelenog povrća (blitva, spanać ili slično)
  • 2 jajeta
  • 3 kašike pavlake
  • 100 g tvrdog sira (kačkavalj, trapist, feta)
  • 2 kašike brašna
  • Začini: so, biber, mljevena paprika, bijeli luk u prahu ili svjež

Priprema:

Sočna, mekana i puna povrća – ova pita bez kora je odličan način da iskoristite ono što imate u frižideru i nahranite cijelu porodicu iz jednog pleha.

Savjet:

Ako koristite feta sir, smanjite količinu soli u smjesi – sir će dati dovoljno slanog ukusa.

Isjeckajte crni luk i prodinstajte ga na malo ulja dok ne omekša. Dodajte sitno sjeckan pileći file, pa propržite dok ne porumeni. Posolite i pobiberite. Tikvice narendajte, posolite, pa ostavite 10 minuta da puste vodu. Procedite višak tečnosti.

U posebnoj posudi umutite jaja, pavlaku, brašno i začine. Dodajte izrendane tikvice, sitno seckano zeleno povrće, meso sa lukom i narendan sir. Sve dobro sjedinite. Sipajte smjesu u podmazan pleh ili vatrostalnu činiju (možete staviti i papir za pečenje). Pecite na 180°C oko 30–35 minuta, dok lijepo ne porumeni i učvrsti se. Ostavite da se kratko prohladi pa sjecite i služite.

