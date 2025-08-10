Pita bez kora sa piletinom, tikvicama i sirom

Ova pita je pravi izbor kada vam treba kompletan obrok bez da potrošite mnogo vremena.
Sastojci:
- 1 crni luk
- 1–2 tikvice
- 200 g pilećeg filea
- Šaka zelenog povrća (blitva, spanać ili slično)
- 2 jajeta
- 3 kašike pavlake
- 100 g tvrdog sira (kačkavalj, trapist, feta)
- 2 kašike brašna
- Začini: so, biber, mljevena paprika, bijeli luk u prahu ili svjež
Priprema:
Sočna, mekana i puna povrća – ova pita bez kora je odličan način da iskoristite ono što imate u frižideru i nahranite cijelu porodicu iz jednog pleha.
Ako koristite feta sir, smanjite količinu soli u smjesi – sir će dati dovoljno slanog ukusa.
Isjeckajte crni luk i prodinstajte ga na malo ulja dok ne omekša. Dodajte sitno sjeckan pileći file, pa propržite dok ne porumeni. Posolite i pobiberite. Tikvice narendajte, posolite, pa ostavite 10 minuta da puste vodu. Procedite višak tečnosti.
U posebnoj posudi umutite jaja, pavlaku, brašno i začine. Dodajte izrendane tikvice, sitno seckano zeleno povrće, meso sa lukom i narendan sir. Sve dobro sjedinite. Sipajte smjesu u podmazan pleh ili vatrostalnu činiju (možete staviti i papir za pečenje). Pecite na 180°C oko 30–35 minuta, dok lijepo ne porumeni i učvrsti se. Ostavite da se kratko prohladi pa sjecite i služite.
