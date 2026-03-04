Premijera drame "Sedam dana" u Narodnom pozorištu RS: Savremena priča o intimi u eri društvenih mreža

Drama "Sedam dana", po tekstu Tene Štivičić i u režiji Anđele Krunić, premijerno će biti izvedena 9. marta na Sceni "Petar Kočić" Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U glumačkoj podjeli su Sandra Pravuljac, Belinda Stijak, Dragana Marić, Željko Erkić i Boris Šavija.

Predstava otvara pitanje intime u vremenu kada su društvene mreže postale prostor za javno iznošenje stavova o gotovo svemu - od politike i ekonomije do braka i porodičnih odnosa.

"Drama nastaje u trenutku kada društvene mreže postaju ne samo sredstva za povezivanje i razmjenu poruka, već i mjesto gdje se svako osjeća pozvanim da bude komentator i analitičar društvenih pitanja. Stvoren je fenomen koji se može nazvati histerija stavova – odjednom svako osjeća da mora, po svaku cijenu, da ima i iskaže svoj stav o svemu. Ono što je nekada bila intimna sfera razgovora u krugu porodice ili prijatelja, izašlo je u javni prostor kroz statuse, komentare i reakcije. Koji je način da intima ostane intima, a ne dio sveopšteg interesovanja?", istakla je rediteljka Anđela Krunić.

Izvor: NPRS

Dramaturg predstave Aleksandar Vasiljević navodi da je riječ o savremenom dramskom tekstu u čijem se središtu nalazi "običan čovjek".

"Drama ‘Sedam dana u Zagrebu’, u originalnom naslovu, jedna je od onih koje pripadaju savremenom dramskom izrazu u čijem se centru zbivanja nalazi običan čovjek. U svom iščašenom načinu života, kroz komičan dijalog i neobične situacije, likovi gledaoču približavaju mogućnost bijega od problema. Sedam dana je trebalo Bogu da napravi svijet, a isto toliko u ovoj drami treba jednoj bebi da dođe u haos i katastrofu suživota njenih roditelja. Svaki od likova nosi borbu i otklon od istine, pokušavajući da promijeni svijet. Da li se rađanjem djeteta ovaj svijet čini boljim, ostaje pitanje na koje odgovor možda nudi ova priča", zapisao je Vasiljević.

Pored rediteljke, autorski tim čine dramaturg Aleksandar Vasiljević, scenograf Sara Stjepanović, kostimograf Vladimirka Velaga, autor muzike Igor Božanić, lektor Nataša Kecman i producent Katarina Lazić. Inspicijent i sufler je Vesna Maksimović.

Anđela Krunić je studentkinja četvrte godine Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. Njena ispitna vježba učestvovala je na Festivalu Sterijinog pozorišta mladih, a za isti festival režirala je i javno čitanje drame "Možeš ti to bolje, Mišel".

Režirala je i javno čitanje drame "Priručnik za idealnu porodicu", radila kao asistent reditelja u Narodnom pozorištu u Beogradu na projektu "Rekvijem za Aušvic", kao i na predstavi "Strah u operi" u Ateljeu 212.

Igrala je u javnom čitanju pobjedničke drame na Hartefakt konkursu "Baci je, Putine, i budi precizan", u Hartefakt kući.