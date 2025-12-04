logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Balet „Dobre vibracije“ gostuje na sceni Narodnog pozorišta RS

Balet „Dobre vibracije“ gostuje na sceni Narodnog pozorišta RS

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U okviru manifestacije „Dani Srbije u Republici Srpskoj“ u ponedjeljak, 15. decembra, u 20 časova, na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena predstava „Dobre vibracije” Baleta Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad.

Balet „Dobre vibracije“ u Narodnom pozorištu RS Izvor: Marija Erdelji

"Predstava „Dobre vibracije“ koncipirana je u dva fragmenta. Banjalučka publika imaće priliku da pogleda ostavarenje „Igra senki” koreografa Jakopa Godanija i energični „Bolero” u koreografiji Maše Kolar", saopšteno je iz NPRS.

U predstavi nastupaju igrači iz različitih dijelova svijeta i iz najboljih baletskih akademija, koji su pokazali snažnu kreativnu sinergiju sa renomiranim autorima.

Izvor: Marija Erdelji

Kako navode iz pozorišta, predstava je premijerno izvedena u septembru ove godine na otvaranju nove baletske sezone Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, kada je obilježeno i 75 godina rada novosadskog Baleta.

Pored izvođenja na matičnoj sceni, predstava je već imala zapažen uspjeh u Bolonji, Trstu, Basanu del Grapi…

Gostovanje u Banjaluci biće održano pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije i Pokrajinske vlade, a Balet SNP-a nastupiće i kao laureat nedavno stečenog priznanja „Najbolje iz Vojvodine”, koje je ovom umjetničkom ansamblu najstarijeg teatra u Vojvodini dodijeljeno od strane Privredne komore Vojvodine.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NPRS Narodno pozorište RS balet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA