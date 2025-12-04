Balet „Dobre vibracije“ gostuje na sceni Narodnog pozorišta RS

U okviru manifestacije „Dani Srbije u Republici Srpskoj“ u ponedjeljak, 15. decembra, u 20 časova, na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena predstava „Dobre vibracije” Baleta Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad.

Izvor: Marija Erdelji

"Predstava „Dobre vibracije“ koncipirana je u dva fragmenta. Banjalučka publika imaće priliku da pogleda ostavarenje „Igra senki” koreografa Jakopa Godanija i energični „Bolero” u koreografiji Maše Kolar", saopšteno je iz NPRS.

U predstavi nastupaju igrači iz različitih dijelova svijeta i iz najboljih baletskih akademija, koji su pokazali snažnu kreativnu sinergiju sa renomiranim autorima.

Izvor: Marija Erdelji

Kako navode iz pozorišta, predstava je premijerno izvedena u septembru ove godine na otvaranju nove baletske sezone Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, kada je obilježeno i 75 godina rada novosadskog Baleta.

Pored izvođenja na matičnoj sceni, predstava je već imala zapažen uspjeh u Bolonji, Trstu, Basanu del Grapi…

Gostovanje u Banjaluci biće održano pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije i Pokrajinske vlade, a Balet SNP-a nastupiće i kao laureat nedavno stečenog priznanja „Najbolje iz Vojvodine”, koje je ovom umjetničkom ansamblu najstarijeg teatra u Vojvodini dodijeljeno od strane Privredne komore Vojvodine.

