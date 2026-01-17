Narodno pozorište Republike Srpske sumiralo proteklu godinu: 40.000 posjetilaca i sedam premijera

Narodno pozorište Republike Srpske (NPRS) 2025. godine posjetilo je 40.000 ljudi, a kako su naveli ključ njihovog uspjeha je mladost.

Izvor: NPRS

"Sedam premijera, 40 000 posjetilaca, više od 7 500 učenika, dvije stotine programa i novi projekti ostvareni u 2025. daju nam za pravo da s ponosom privedemo kraju još jednu, za Pozorište izuzetno plodonosnu godinu. Predstave „Arapska noć“, „Kuća“, „Majstori, majstori“, „Šine“, „Jazavac pred sudom“, „Gospođa Olga“ i „Srećno nam, Adi“ su premijere koje smo prošle godine postavili na naše scene, a koje je publika s pažnjom pratila i svaki put nagradila aplauzom", saopštili su iz NPRS.

Navode da je ključ njihovog uspjeha – mladost.

"Prethodnu, a posebno 96. pozorišnu sezonu, posvetili smo mladim ljudima. Pod okrilje nacionalnog teatra vraćamo mlade kreativne snage u Republiku Srpsku, prepoznajući u njima buduće nosioce domaće kulturne scene. U tom smislu nastavili smo i program „Introdukcije za djecu“, usmjeren na razvoj buduće publike, koja će od najranijeg uzrasta sticati naviku odlaska u pozorište i na koncerte klasične muzike. Oblikovanjem novih generacija, društvo u cjelini dobija temelj za kvalitetniji život u zajednici. Zajednici smo se prošle godine posvetili više nego ikada. Projekat „Pozorište za sve“ nastavili smo u saradnji sa Fondom za Zapadni Balkan i Evropskom unijom. Rezultat toga je aktivno uključivanje lica sa oštećenjem vida i sluha u naš rad, kroz forum „Pozorište za sve“, kao i prilagođavanje više predstava domaće produkcije slijepim i gluvim licima, a radi što veće dostupnosti naših sadržaja svim kategorijama stanovništva", istakli su u saopštenju.

Dodaju da su u korist zajednice i na radost publike modernizovali i sistem kupovine ulaznica.

"U saradnji s partnerima, kompanijom „Lanako“ i NLB Bankom Banjaluka, uveli smo sistem onlajn kupovine ulaznica – „Biletar(T)nicu“, čime smo napravili značajan korak naprijed u tehničkom i organizacionom smislu. Da smo repertoar dobro osmislili, potvrđuju nam publika svojim velikim interesovanjem, kolege pozivima na festivale, kao i stručna javnost kroz nagrade. Kao ustanova s dugom tradicijom i odgovornim poslovanjem, dobili smo povjerenje da organizujemo i neke od najznačajnijih manifestacija u Republici Srpskoj – Dan Republike i 60. Kočićev zbor. Put nas je ove godine vodio i u daleke krajeve. Pred ruskom publikom u Kazanju, u prepunom teatru „Kamal“, dvije večeri smo izvodili „Švabicu“. U Beču je publika aplaudirala našoj „Kući“, dok je Gudački orkestar NPRS-a nastupio u Budimpešti, u okviru manifestacije „Srpski dani – Mjesec srpske kulture u Mađarskoj“, pod dirigentskom palicom Dušana V. Uroševića, promovišući srpsku kulturu i otvarajući nove mogućnosti saradnje", naveli su.

Kako su istakli, potvrda kvaliteta rada je i podatak da je programe Narodnog pozorišta Republike Srpske pratila i publika u regionu, gdje su se predstavili na najznačajnijim festivalima.

"Naše predstave i koncerte gledala je i slušala publika u: Beogradu, Zaječaru, Užicu, Vranju, Tivtu, Smederevu, Mostaru, Jajcu, Gradišci, Prijedoru, Brčkom, Bijeljini, Derventi i Laktašima. Ono što nas je rastužilo i zbog čega osjećamo prazninu jeste to što su nas 2025. godine napustile naše kolege i prijatelji, glumci Đorđe Marković i Dobrica Agatonović. Iako smo se od njih oprostili, nastojaćemo da sačuvamo uspomenu na velike umjetnike i dobre ljude koji su obilježili istoriju našeg teatra. Dvadeset sedmi Teatar fest „Petar Kočić“, kao kruna sezone, održan je u proširenom vidu, sa bogatim pratećim programom. Svako veče sala je bila ispunjena, a najveći dobitak ogleda se u mladim kadrovima koji su imali priliku da čuju i vide različite poglede na pozorište, i to u svom gradu i u organizaciji nacionalnog teatra. Posebno smo ponosni na projekat edicije „Pozorište kod kuće“, realizovan u saradnji sa JU Službeni glasnik Republike Srpske. Sedam knjiga – sedam dramskih tekstova, šest savremenih autora iz Republike Srpske – sabrano je na jednom mjestu. Riječ je o tekstovima koji su svoju inscenaciju doživjeli u našoj produkciji. Narednu ediciju posvetićemo starijim generacijama, kako bismo iz zaborava izvukli dio istorije našeg teatra i sačuvali kontinuitet koji nas vodi ka stogodišnjici postojanja. Narodno pozorište Republike Srpske otvoreno je za novu energiju, uz poštovanje i njegovanje tradicije", saopšteno je iz Pozorišta.

Na kraju su zaključili da uz sve ove programe, jasno je da Republika Srpska raspolaže snažnim kreativnim i stvaralačkim potencijalom.

"Imamo iskustvo i tradiciju, kao i publiku koja umjetnost predano prati i podržava. Uz jaču institucionalnu podršku i kontinuiran razvoj, možemo doprinijeti tome da, zahvaljujući svom bogatom i autentičnom kulturnom izrazu, budemo i ostanemo prepoznatljivi u regionu. U 2026. godini obećavamo još više sadržaja, ali prije svega našoj vjernoj publici želimo srećnu Novu godinu, uz želju da praznike provedu u krugu dragih i dobrih ljudi", navedeno je na kraju saopštenja.

(Mondo)