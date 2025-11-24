Ulaznice dostupne u nekoliko klikova: Narodno pozorište RS predstavilo „Biletar(t)nicu“

Narodno pozorište Republike Srpske predstavilo je novo softversko rješenje „Biletar(t)nica“, koje publici omogućava jednostavnu i brzu onlajn rezervaciju i kupovinu ulaznica.

Platforma je dostupna putem zvanične web stranice Pozorišta i predstavlja važan iskorak u digitalizaciji kulturnih sadržaja u Republici Srpskoj.

Uvođenjem ovog sistema, posjetioci više neće morati čekati u redovima – izbor predstava, provjera repertoara i kupovina karata sada su dostupni u svega nekoliko klikova. Riječ je o koraku koji, kako naglašavaju u Pozorištu, približava umjetnost savremenom ritmu života i potrebama publike.

Direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić ističe da je „Biletar(t)nica” prezentovana u godini u kojoj Pozorište obilježava veliki jubilej – 100 godina postojanja.

„Ovaj projekat je važan korak ka modernizaciji, boljoj vidljivosti i dostupnosti našeg programa. Publici nudimo brz i jednostavan način kupovine ulaznica, bez obzira na vrijeme i mjesto. Zahvaljujemo NLB Banci Banja Luka na inicijativi i podršci u digitalnom načinu plaćanja, kompaniji Lanaco na stručnoj realizaciji, kao i studentima koji su svojim znanjem i energijom dali neprocjenjiv doprinos“, rekla je Grbićeva.

Ključni segment projekta bila je saradnja sa studentima sedam tehničkih fakulteta, koji su u okviru stručne prakse u kompaniji Lanaco učestvovali u razvoju platforme. Kompanija Lanaco je time nastavila praksu da rješenja nastala kroz studentske projekte donira zajednici.

Dragan Ninić, zamjenik direktora kompanije Lanaco, naglasio je da je riječ o projektu koji na najbolji način demonstrira kako spoj mladosti, znanja i kreativnosti može rezultirati rješenjima koja unapređuju društvo.

„U godini kada slavimo 35 godina postojanja, ponosni smo što smo kroz ovaj projekat povezali tehnologiju i kulturu, gradeći zajednicu spremniju za budućnost“, rekao je Ninić.

Podršku projektu pružila je i NLB Banka Banja Luka. Predsjednik Uprave banke, Goran Babić, istakao je da je Narodno pozorište Republike Srpske simbol kulturnog identiteta, te da je cilj bio omogućiti da pozorišni sadržaji budu lako dostupni svima, bez obzira na vrijeme i lokaciju.

„Drago nam je što smo finansijski i stručnim resursima podržali digitalnu transformaciju Pozorišta. Posebno nas raduje uključenost studenata, jer ovaj projekat povezuje obrazovanje, tehnologiju i kulturu, što omogućava dodatni razvoj zajednice“, poručio je Babić.

Studenti koji su radili na platformi dobili su priliku da svoje znanje primijene na stvarnom projektu i time doprinesu digitalizaciji kulturne scene. Rezultat je moderno, funkcionalno i sigurno rješenje koje značajno olakšava rad Narodnog pozorišta Republike Srpske, ali i unapređuje korisničko iskustvo publike.

Platformi „Biletar(t)nica“ možete pristupiti na adresi: https://nprs.biletartnica.com/nprsapp/login

