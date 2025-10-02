Nova koprodukcija dva pozorišta: "Gospođa Olga" spojiće Banjaluku i Beograd

Narodno pozorište Republike Srpske danas je u Narodnom pozorištu u Beogradu započelo rad na novoj predstavi "Gospođa Olga" Milutina Bojića, u režiji Juga Đorđevića.

Kako su istakli ovo će biti druga po redu predstava u novoj pozorišnoj sezoni, a publika će premijeru prvog komada pod nazivom "Šine" Milene Marković, u režiji Milana Neškovića, na Velikoj sceni NP RS moći pogledati 18. oktobra.

"Ova predstava nastaje kao koprodukcioni projekat Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu, što je druga saradnja ova dva teatra nakon uspješne realizacije „Urnebesne tragedije“ u režiji Jagoša Markovića", saopšteno je iz NPRS.

Autorski tim predstave „Gospođa Olga“ čine dramaturg Đorđe Kosić, scenografkinja Dragana Purković Macan, kostimografkinja Velimirka Damjanović, kompozitorka Nevena Glušica, dok je za scenski pokret zadužena Milica Cerović. Produkciju potpisuju Miloš Golubović, Olivera Živković i Nikola Đaković. Inspicijenti su Ana Zorić i Vesna Maksimović, a sufleri Ljubica Raković i Svjetlana Vranjković.

Glumačku ekipu čine: Nela Mihailović, Ljubiša Savanović, Nikolina Friganović, Aleksandar Vučković, Iva Milanović i Smiljana Marinković.

"Ovim novim naslovom NPRS nastavlja da njeguje bogatu dramsku tradiciju i razvija umjetničke veze sa značajnim pozorištima u regionu", rečeno je iz Narodnog pozorišta Srpske.

