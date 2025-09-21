Narodno pozorište RS najavilo šest premijera i operu "Jazavac pred sudom"

Narodno pozorište Republike Srpske za novu sezonu priprema šest premijera, među kojima je i opera "Jazavac pred sudom", te nove koncerte, tako da publiku očekuje raznolik i zanimljiv sadržaj, rekla je u intervjuu Srni direktor NPRS Dijana Grbić.

Grbićeva je istakla da sa radošću očekuje i festivale na koje je Pozorište pozvano, te da se nada nagradama, kao potvrdi truda i rada koji su uloženi.

"Radujemo se novoj sezoni, novoj energiji i estetici koju ćemo donijeti, znajući kakve projekte spremamo", rekla je Grbićeva.

Ona je dodala da bi, osim dobrih predstava koje su u planu da budu realizovane, već početkom oktobra trebalo da bude održan forum u okviru kampanje "Pozorište za sve", koja je usmjerena na osobe s oštećenjem vida i sluha.

"ČELIČNE MAGNOLIJE" BIĆE PRILAGOĐENE OSOBAMA SA OŠTEĆENJEM VIDA I SLUHA

"Ovog puta njihovim potrebama prilagodili smo predstavu `Čelične magnolije`, a tom prilikom priredićemo i stručno vođenje iza scene. Na samom forumu biće prisutni predstavnici udruženja, resornog ministarstva, kao i naši partneri iz Narodnog pozorišta u Beogradu i Crnogorskog narodnog pozorišta, koji su nas prepoznali kao inicijatore ovakvih projekata", rekla je Grbićeva.

Ona je napomenula i da Pozorište sa ponosom i velikim zadovoljstvom radi na realizaciji projekta za onlajn-kupovinu ulaznica, koja će biti moguća u 96. sezoni, uz veliku podršku NLB banke i kompanije "Lanako".

Grbićeva je rekla da će biti nastavljena podrška mladima da učestvuju u kreiranju programa Pozorišta.

MLADI UKLJUČENI U RAD POZORIŠTA OPRAVDALI OČEKIVANJA

"Mladi ljudi koje smo uključili u rad Narodnog pozorišta Republike Srpske u potpunosti su opravdali očekivanja, ne samo naša već i publike, s obzirom na to da se i za njihove predstave svaki put traži karta više. Ove sezone stvorili smo dodatni prostor da uključimo još više njih, ne samo umjetnika već radnika u kulturi generalno", rekla je Grbićeva.

Mladi, ali već uveliko prepoznati i nagrađivani reditelji, koji će ove sezone režirati u Narodnom pozorištu su Milan Nešković i Jug Đorđević.

"Nikola Bundalo, čija predstava `Ni riba, ni meso` uspješno igra na sceni `Petar Kočić`, ove sezone dobija priliku da postavi predstavu na velikoj sceni. Takođe, u naš rad uključujemo i rediteljke Dajanu Josipović i Anđelu Krunić, koje su nedavno završile pozorišnu režiju u Beogradu", rekla je Grbićeva.

Ona smatra da je to prilika da im Narodno pozorište Republike Srpske pruži šansu da stvaraju u svojoj zemlji i da unesu dodatni kvalitet u domaći teatar.

NASTAVAK RADA NA RAZVOJU BUDUĆE PUBLIKE

"Podršku pružamo svim mladim umjetnicima koji mogu da unaprijede repertoar, programske sadržaje i unesu novu energiju u našu ustanovu. Treba krenuti od početka – od najmlađih. Tako da smo kroz programe kao što su `Introdukcije za djecu` usmjereni na razvoj buduće publike, koja će odmalena biti naviknuta na odlazak u pozorište ili na koncerte klasične muzike", rekla je Grbićeva.

Ona je zahvalila predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je nakon posjete Narodnom pozorištu Republike Srpske odobrio sredstva za sanaciju podrumskih prostorija i zaštitu temelja zgrade.

"To planiramo da završimo u narednim mjesecima, jer su nas administrativne komplikacije usporile u tom procesu. Takođe, u planu nam je i druga faza, u kojoj bismo radili na automatizaciji scene i proširenju prostornih kapaciteta zgrade Pozorišta", rekla je Grbićeva.

PRETHODNU SEZONU OBILJEŽILO ŠEST PREMIJERA, TE BROJNA GOSTOVANJA

Ona je rekla da je prethodnu pozorišnu sezonu obilježilo šest premijera, 10 koncerata, te realizacija zacrtanih projekata, koji uključuju različite kategorije stanovništva.

"Predstavili smo naš rad u regionu i na međunarodnoj sceni, a tu bih izdvojila gostovanja u Kazanju i Budimpešti. U repertoarskom smislu ostvarili smo naše programske ciljeve", navela je Grbićeva.

Da je bio dobro osmišljen repertoar, potvrdila je publika svojim ogromnim interesovanjem, kolege pozivima na festivale, ali i stručna javnost nagradama koje je Pozorište osvojilo.

PROŠIRENO IZDANJE TEATAR FESTA "PETAR KOČIĆ" KRUNA PRETHODNE SEZONE

Teatar fest "Petar Kočić", 27. po redu, kao kruna sezone ove godine je održan u proširenom izdanju, sa brojnim sadržajima koji su obogatili prateći program.

"Svako veče sala je bila puna, samim tim naš cilj je ispunjen, a ogroman iskorak koji smo napravili vidljiv je kroz mlade kadrove koji su imali priliku da čuju i vide drugačije poglede na pozorište, i to u svom gradu i u organizaciji nacionalnog teatra", rekla je Grbićeva.

Ona je napomenula i da će Pozorište čuvati sjećanje i uspomenu na glumce Đorđa Markovića i Dobricu Agatanovića, koji su nedavno preminuli.

"Ono što nas je rastužilo i zbog čega osjećamo prazninu jeste to što su nas napustile naše kolege. Oprostili smo se od njih, ali nastojaćemo da sačuvamo uspomenu na dobre prijatelje i velike umjetnike", rekla je Grbićeva.

