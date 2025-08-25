logo
U Narodnom pozorištu Republike Srpske počele pripreme za predstavu "Šine"

Autor Nikolina Damjanić
0

U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas je održana prva čitaća proba za novu predstavu „Šine“, po tekstu istaknute srpske autorke Milene Marković.

1 (5).jpg Izvor: Narodno pozorište RS

Režiju potpisuje Milan Nešković, dok je dramaturg predstave Aleksandar Vasiljević. Kreativni tim čine i scenograf Dragana Purković Macan, kostimograf Marija Tavčar, lektor Nataša Kecman i producent Nikola Đaković.

Tehničku podršku timu pružaju inspicijent Miodrag Markićević i sufler Maja Kalaba.

U podjeli su: Danilo Kerkez, Senad Milanović, Anando Čenić, Ilija Ivanović, Vojin Topalović, Miroslav Sinkić, Anđela Tasić, Anđela Rakočević, Snježana Mišić, Dana Poletan, Sandra Prvuljac, Boris Šavija i Vladimir Đorđević.

„Šine“ je drama koja prati grupu mladića tokom i nakon ratnih devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. To su momci koji odrastaju u društvu punom nasilja, straha, siromaštva i beznađa, u vremenu kada je sve oko njih nestabilno i razoreno — porodica, društvo, moral.

U osnovi, ovo je priča o izgubljenoj generaciji kojoj nije dato da normalno odraste – generaciji koja je umjesto života dobila rat, umjesto nade mržnju, a umjesto budućnosti samo šine koje vode u propast.

Premijera predstave „Šine“ biće izvedena 18. oktobra na Velikoj sceni, čime će Narodno pozorište Republike Srpske svečano otvoriti novu, 96. pozorišnu sezonu.

(MONDO)

