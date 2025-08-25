U Narodnom pozorištu Republike Srpske počele pripreme za predstavu "Šine"

U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas je održana prva čitaća proba za novu predstavu „Šine“, po tekstu istaknute srpske autorke Milene Marković.
Režiju potpisuje Milan Nešković, dok je dramaturg predstave Aleksandar Vasiljević. Kreativni tim čine i scenograf Dragana Purković Macan, kostimograf Marija Tavčar, lektor Nataša Kecman i producent Nikola Đaković.
Tehničku podršku timu pružaju inspicijent Miodrag Markićević i sufler Maja Kalaba.
U podjeli su: Danilo Kerkez, Senad Milanović, Anando Čenić, Ilija Ivanović, Vojin Topalović, Miroslav Sinkić, Anđela Tasić, Anđela Rakočević, Snježana Mišić, Dana Poletan, Sandra Prvuljac, Boris Šavija i Vladimir Đorđević.
„Šine“ je drama koja prati grupu mladića tokom i nakon ratnih devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. To su momci koji odrastaju u društvu punom nasilja, straha, siromaštva i beznađa, u vremenu kada je sve oko njih nestabilno i razoreno — porodica, društvo, moral.
U osnovi, ovo je priča o izgubljenoj generaciji kojoj nije dato da normalno odraste – generaciji koja je umjesto života dobila rat, umjesto nade mržnju, a umjesto budućnosti samo šine koje vode u propast.
Premijera predstave „Šine“ biće izvedena 18. oktobra na Velikoj sceni, čime će Narodno pozorište Republike Srpske svečano otvoriti novu, 96. pozorišnu sezonu.
(MONDO)