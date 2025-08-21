NPRS u Kazanju: Hiljadu i po posjetilaca i stojeće ovacije za "Švabicu" (FOTO)

Narodno pozorište Republike Srpske ostvarilo je veliki uspjeh na međunarodnoj sceni, nastupajući u glavnom gradu ruske republike Tatarstan, Kazanju.

Izvor: NPRS

Ansambl je 19. i 20. avgusta u novoj zgradi Tatarskog državnog akademskog pozorišta „Galiasgar Kamal“ izveo predstavu „Švabica“, reditelja Dušana Petrovića, rađenu po pripovijetci Laze Lazarevića.

"Više od 1.500 posjetilaca imalo je priliku da uživa u izvođenju "Švabice", budući da je sala sa 770 mjesta oba dana bila potpuno ispunjena. Ovo gostovanje predstavlja značajan trenutak za kulturu Republike Srpske, s obzirom na to da je naš nacionalni teatar bio prvo međunarodno pozorište koje je nastupilo u novom zdanju Tatarskog državnog akademskog pozorišta", saopšteno je iz Narodnog pozorišta.

Izvođenju predstave prisustvovala je i ministarka kulture Tatarstana, Irada Hafizjanovna Ajupova, koja je ansamblu poželjela srdačnu dobrodošlicu.

Izvor: NPRS

Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dijana Grbić, obratila se publici i izrazila zahvalnost na gostoprimstvu i organizaciji. Istakla je da je gostovanje rezultat dogovora između predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, i lidera Tatarstana, Rustama Minihanova. Posebnu zahvalnost uputila je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, predstavništvu Republike Srpske u Rusiji, kao i ministarstvu kulture Tatarstana na podršci u realizaciji gostovanja.

„Kulturna diplomatija ili razmjena ovakvih programa je zaista važna, jer shvatate koliko iskrenim jezikom kulture, koliko god on bio različit, možete doprijeti do publike“, rekla je direktorka NPRS-a Dijana Grbić. Ona je takođe izrazila nadu da će u skorijoj budućnosti imati priliku da ugoste kulturne radnike Tatarstana na sličnom nivou, produbljujući prijateljske i profesionalne veze.

Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske istakli su da gostovanje u Kazanju predstavlja važan korak u jačanju međunarodne saradnje i promovisanju kulturne baštine naše zemlje.

Nova zgrada teatra Galiasgara Kamala, poznatog tatarskog pisca i osnivača moderne tatarske drame, zvanično je otvorena ove godine. Prostire se na impresivnih 57.000 kvadratnih metara.

Izvor: NPRS

(Mondo)