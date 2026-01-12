Zdrava i neodoljiva: Domaća pileća supa s knedlama od griza

Pileća supa s knedlama jedno je od onih jela koje miriše na dom, nedjeljni ručak i maminu kuhinju.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/CRISTIAN GABRIEL GROMAN

Lagana, hranljiva i okrepljujuća, savršena je i kad želite nešto toplo i jednostavno, ali i kad vam treba "kašika zdravlja".

Uz mekane knedle od griza, ova supa je pravi klasik koji nikad ne izlazi iz mode.

Namirnice

Za supu:

500–700 g pilećeg mesa (bataci, krila, leđa ili cijelo pile isječeno)

2 šargarepe

1 korijen peršuna

1 manji korijen celera

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

so po ukusu

biber u zrnu (nekoliko zrna)

list lovora (po želji)

svježi peršun

oko 2 l vode

Za knedle:

1 jaje

3–4 kašike pšeničnog griza

prstohvat soli

malo ulja (nekoliko kapi)

Način pripreme

Pileće meso operite i stavite u veći lonac, pa nalijte hladnom vodom. Stavite na srednju vatru da provri.

Kada se pojavi pjena, pažljivo je skinite kašikom kako bi supa bila bistra.

Dodajte očišćeno i krupnije isječeno povrće, crni i bijeli luk, biber u zrnu, lovor i so.

Smanjite vatru i kuvajte lagano 60–90 minuta, bez jakog ključanja.

Pred kraj kuvanja izvadite meso i povrće (po želji meso možete usitniti i vratiti u supu).

Priprema knedli:

- U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli i par kapi ulja.

- Postepeno dodajte griz, miješajući dok ne dobijete smjesu srednje gustine. Ostavite da odstoji 5–10 minuta da griz nabubri.

- Kašičicom spuštajte knedle u lagano ključalu supu. Kuvajte ih 5–7 minuta, dok ne isplivaju na površinu i postanu mekane.

- Na kraju dodajte sitno sjeckan svježi peršun, probajte i po potrebi dodatno posolite.

Supu poslužite toplu, samu ili uz malo kuvanog pilećeg mesa i šargarepe. Jednostavno, domaće i uvijek provjereno.