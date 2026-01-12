Zdrava i neodoljiva: Domaća pileća supa s knedlama od griza

Pileća supa s knedlama jedno je od onih jela koje miriše na dom, nedjeljni ručak i maminu kuhinju.
Lagana, hranljiva i okrepljujuća, savršena je i kad želite nešto toplo i jednostavno, ali i kad vam treba "kašika zdravlja".
Uz mekane knedle od griza, ova supa je pravi klasik koji nikad ne izlazi iz mode.
Namirnice
Za supu:
- 500–700 g pilećeg mesa (bataci, krila, leđa ili cijelo pile isječeno)
- 2 šargarepe
- 1 korijen peršuna
- 1 manji korijen celera
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- so po ukusu
- biber u zrnu (nekoliko zrna)
- list lovora (po želji)
- svježi peršun
- oko 2 l vode
Za knedle:
- 1 jaje
- 3–4 kašike pšeničnog griza
- prstohvat soli
- malo ulja (nekoliko kapi)
Način pripreme
Pileće meso operite i stavite u veći lonac, pa nalijte hladnom vodom. Stavite na srednju vatru da provri.
Kada se pojavi pjena, pažljivo je skinite kašikom kako bi supa bila bistra.
Dodajte očišćeno i krupnije isječeno povrće, crni i bijeli luk, biber u zrnu, lovor i so.
Smanjite vatru i kuvajte lagano 60–90 minuta, bez jakog ključanja.
Pred kraj kuvanja izvadite meso i povrće (po želji meso možete usitniti i vratiti u supu).
Priprema knedli:
- U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli i par kapi ulja.
- Postepeno dodajte griz, miješajući dok ne dobijete smjesu srednje gustine. Ostavite da odstoji 5–10 minuta da griz nabubri.
- Kašičicom spuštajte knedle u lagano ključalu supu. Kuvajte ih 5–7 minuta, dok ne isplivaju na površinu i postanu mekane.
- Na kraju dodajte sitno sjeckan svježi peršun, probajte i po potrebi dodatno posolite.
Supu poslužite toplu, samu ili uz malo kuvanog pilećeg mesa i šargarepe. Jednostavno, domaće i uvijek provjereno.