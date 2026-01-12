logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zdrava i neodoljiva: Domaća pileća supa s knedlama od griza

Zdrava i neodoljiva: Domaća pileća supa s knedlama od griza

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Pileća supa s knedlama jedno je od onih jela koje miriše na dom, nedjeljni ručak i maminu kuhinju.

recept za pileću supu s knedlama Izvor: PRINTSCREEN/YT/CRISTIAN GABRIEL GROMAN

Lagana, hranljiva i okrepljujuća, savršena je i kad želite nešto toplo i jednostavno, ali i kad vam treba "kašika zdravlja".

Uz mekane knedle od griza, ova supa je pravi klasik koji nikad ne izlazi iz mode.

Namirnice

Za supu:

  • 500–700 g pilećeg mesa (bataci, krila, leđa ili cijelo pile isječeno)
  • 2 šargarepe
  • 1 korijen peršuna
  • 1 manji korijen celera
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena bijelog luka
  • so po ukusu
  • biber u zrnu (nekoliko zrna)
  • list lovora (po želji)
  • svježi peršun
  • oko 2 l vode

Za knedle:

  • 1 jaje
  • 3–4 kašike pšeničnog griza
  • prstohvat soli
  • malo ulja (nekoliko kapi)

Način pripreme

Pileće meso operite i stavite u veći lonac, pa nalijte hladnom vodom. Stavite na srednju vatru da provri.

Kada se pojavi pjena, pažljivo je skinite kašikom kako bi supa bila bistra.

Dodajte očišćeno i krupnije isječeno povrće, crni i bijeli luk, biber u zrnu, lovor i so.

Smanjite vatru i kuvajte lagano 60–90 minuta, bez jakog ključanja.

Pred kraj kuvanja izvadite meso i povrće (po želji meso možete usitniti i vratiti u supu).

Priprema knedli:

- U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli i par kapi ulja.

- Postepeno dodajte griz, miješajući dok ne dobijete smjesu srednje gustine. Ostavite da odstoji 5–10 minuta da griz nabubri.

- Kašičicom spuštajte knedle u lagano ključalu supu. Kuvajte ih 5–7 minuta, dok ne isplivaju na površinu i postanu mekane.

- Na kraju dodajte sitno sjeckan svježi peršun, probajte i po potrebi dodatno posolite.

Supu poslužite toplu, samu ili uz malo kuvanog pilećeg mesa i šargarepe. Jednostavno, domaće i uvijek provjereno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

supa piletina recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA