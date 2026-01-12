Kako ukloniti so sa obuće i odjeće? Uradite ovo čim uđete u kuću, treba vam 5 sekundi

Ovo su najlakši i najjeftiniji trikovi za skidanje soli sa obuće i odjeće tokom zime.

Izvor: Artem Stepanov/Shutterstock

Snijeg je okovao region i zbog toga je na ulicama bačena tehnička so. Iako znamo da je je od velike pomoći jer sprečava proklizavanje, isto tako znamo i da ostavlja fleke na obući i odjeći. Cipele i čizme se tako u zimskim mjesecima svima uglavnom bijele od soli koju unosimo sa sobom u dom, pa se postavlja pitanje - kako očistiti obuću i odjeću od soli?

Ukoliko se mrlje od soli ne uklone, koža će ostati trajno suva i ispucala, a može čak i da ružno nabubri. Zato je važno da fleke uklonite što je brže moguće, kako bi se spriječila dalja šteta. I najbolje je čim uđete u kuću, treba vam pet sekundi.

Najlakši trik za uklanjanje soli sa obuće

Izvor: Evtushkova Olga/Shutterstock

Za najjeftiniji i najlakši trik potrebna su vam samo dva sastojka koja imate kod kuće - voda i sirće.

U pola čaše vode dodajte dve kašike bijelog sirćeta. U smjesu umočite običnu, meku krpu i očistite mrlje, a zatim cipele istrljajte peškirom i ostavite da se potpuno osuše.

Šta kod obuće s glatkom i prevrnutom kožom?

Čim se izujete, još dok je vaša obuća mokra, dobro je obrišite vlažnom krpom ili vlažnim sunđerom. Kada se osuši, ako je riječ o obući od takozvane prevrnute kože, iščetkajte je i isprskajte sredstvom koje će koži vratiti boju. Sprej za velur možete da kupite supermarketima ili prodavnicama obuće, bezbojan ili u boji vaše obuće. Pustite da se sprej osuši, a zatim svoju obuću ponovo iščetkajte.

Ako je koža glatka, nakon što ste je izbrisali i osušili, namažite je kupovnom kremom za obuću, vazelinom, ili nekom drugom masnom kremom koju imate kod kuće. Ako se so na obuće pojavi i nakon pranja i sušenja, pokušajte da je uklonite rastvorom vode i sirćeta o kom smo pisali iznad.

Pažnja kod obuće od velura

Izvor: DimaBerlin/Shutterstock

Ukoliko imate obuću od velura, probajte prvo kako će reagovati na sirće, na nekoj manjoj površini. Ukoliko ne mijenja boju, nastavite tupferom ili srednje tvrdom četkicom (može i ona za zube) da ih nežno trljate dok fleke od soli ne nestanu.

I sprej WD-40 može da ukloni so sa vaše obuće - naprskajte ga, pustite da se osuši, a potom obrišite obuću suvom krpom.

Što se tiče patika i obuće od tekstilnih materijala, samo obrisati što pre hladnom vodom i ostaviti da se osuši prirodno.

Kako tretirati odjeću na kojoj ima soli?

Rjeđe nam se odjeća zaprlja od soli, ali je i to moguće, posebno kada su u pitanju pantalone i jakne. Kod odjeće od pamuke i sintetike savjetuje se da se fleke prebrišu krpom i to mješavinom vode i alkoholnog sirćeta (u razmjeri 1:1). Poslije brisanja, isprati hladnom vodom i oprati u mašini. Vruću vodi izbjegavati jer može da se desi da zbog nje so ostane u tkanini.

Kod vune i osjetljivih tkanina koristiti isključivo hladnu vodu, tapkati krpom uz par kapi sirćeta, a zatim osušiti prirodno. Isto je i kod zimskih perjanih jakni, gdje treba izbjegavati sušenje na radijatoru.