Ledeno jutro u BiH: Na Bjelašnici jutros -18, Banjaluka u dvocifrenom minusu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali će se zadržati hladno vrijeme, nakon što je jutros na Bjelašnici izmjereno minus 18 stepeni.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Maksimalna temperatura vazduha od minus šest stepeni na istoku do četiri stepena Celzijsuova na jugu i zapadu.

U Hercegovini će prvi dio dana biti i dalje vjetrovito, tokom popodneva vjetar slabi i okreće na južne smjerove, dok će u Krajini jačati i donijeti blagi porast temperature.

Poslije podne će se jače naoblačenje širiti od sjeverozapada ka svim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar tokom jutra slab do umjeren promjenljivih smjerova. U nastavku dana duvaće slab do umjeren jugo uz jake udare u drugom dijelu dana u Krajini. U Hercegovini umjerena do jaka, na udare olujna bura tokom dana okreće na južne smjerove i slabi.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najhladnije u 7.00 časova bilo je na Bjelašnica minus 18 stepeni, zatim u Šipovu i Drvaru minus 17, u Bugojnu minus 16, u Driniću i Sanskom Mostu minus 15, a na Han Pijesku minus 14.

Prijedor, Mrkonjić Grad, Ribnik i Zenica jutros su mjerili minus 13, Novi Grad minus 12, Banjaluka, Sokolac, Čemerno, Doboj, Bihać i Tuzla minus 11, Sarajevo i Livno minus 10, Srebrenica i Gacko minus osam, Bijeljina, Rudo i Foča minus sedam, Višegrad i Mrakovica minus šest, Bileća minus četiri, a Trebinje i Mostar minus dva stepena Celijusova.

Visina snijega na Čemernu je 57 centimetara, na Han Pijesku 40, u Kneževu 38, na Mrakovici 37, u Driniću 30, u Šipovu 25, u Foči 24, u Mrkonjić Gradu i na Sokocu 23, u Ribniku 19, u Bijeljini i Rudom 17, u Doboju i Srebrenici 16, u Gacku 13, u Novom Gradu 12, u Banjalucu devet, a u Višegradu i Prijedoru osam centimetara.

Stanje na putevima

Vozačima koji jutros putuju dionicama Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Šipovo-Novo Selo, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Trnovo-Foča preko Rogoja i Vlasenica-Han Pijesak preko Han Pogleda savjetuje se oprez zbog poledice i ugaženog snijega na kolovozu.

Iz Auto-moto saveza su istakli da je poledica moguća na svim vlažnim lokalitetima, a vozačima se skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona, kao i povećan rizik od pada ledenica na dionicama u usjecima.

Na graninim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog snježnih padavina i odrona na magistralnom putu Plužine-Šćepan Polje u Crnoj Gori saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom, i dozvoljen je isključivo za putnička vozila, dok je za teretna vozila na snazi zabrana saobraćaja.

Do poboljšanja vremenskih uslova i normalizacije saobraćaja, vozačima se savjetuje da izbjegavaju granični prelaz Hum-Šćepan Polje.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.