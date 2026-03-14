logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Donald Tramp smijenio Ričarda Grenela: Mandat mu obilježile kontroverze, evo ko će ga zamijeniti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ričard Grenel više nije privremeni predsjednik Kenedi centra, a njegovu ulogu preuzima Met Floka, najavio je Donald Tramp.

Donald Tramp smijenio Ričarda Grenela Izvor: Profimedia

Ričard Grenel više neće biti privremeni predsjednik Kenedi centra, piše "Politiko".

Ričarda Grenela, bivšeg ambasadora koji je takođe Trampov izaslanik za specijalne misije, u Kenedi centru zamijeniće Met Floka, potpredsjednik za objekte u centru za scenske umjetnosti, saopštio je predsjednik na društvenim mrežama, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će Floka, uz odobrenje Upravnog odbora, biti imenovan za glavnog operativnog i izvršnog direktora "Tramp-Kenedi" centra, najavivši potpunu rekonstrukciju tog objekta poslije proslave Dana nezavisnosti, 4. jula.

"Zadovoljstvo mi je da objavim da će Met Floka, uz odobrenje Upravnog odbora, biti imenovan za glavnog operativnog direktora i izvršnog direktora 'Tramp-Kenedi' centra", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth social.

On je istakao da je kao potpredsjednik za operacije, Floka pomogao da se ostvari veliki napredak u podizanju centra na najviši nivo.

"Potpuna rekonstrukcija 'Tramp-Kenedi' centra počeće nakon proslave 4. jula, a svečano ponovno otvaranje planirano je za otprilike dvije godine", naveo je Tramp.

Kako je naglasio, Ričard Grenel je tokom prelaznog perioda obavio odličan posao u koordinaciji različitih aktivnosti centra.

"Želim da mu zahvalim na izuzetnom radu", kazao je Tramp.

On je istakao da će po završetku radova, "Tramp-Kenedi" centar biti najkvalitetniji objekat te vrste u svijetu.

Kontroverze oko Grenela na mjestu predsjednika

Grenel je imenovan za privremenog predsjednika početkom februara 2025. godine, nekoliko dana nakon što je Tramp uklonio više članova iz odbora povjerenika prije nego što je sebe imenovao novim predsjednikom i bio je ključna figura u Trampovim naporima da reformiše centar, uključujući i stavljanje predsjednikovog imena na zgradu.

Promjena imena izazvala je negodovanje brojnih umjetnika i muzičara koji su otkazali svoje nastupe u Kenedi centru, uključujući dobitnicu Gremija, sopran Rene Fleming i kompozitora Filipa Glasa.

Kao odgovor na otkazivanja, Grenel je povremeno zauzimao antagonistički stav. Prijetio je da će tužiti Čaka Reda, džez bubnjara, nakon što je muzičar odustao od organizovanja godišnjeg "Džez džema" u centru, kojim je Red predsjedavao od 2006. godine, piše "NBC njuz".

Tokom Trampovog prvog mandata, Grenel je bio ambasador SAD u Njemačkoj prije nego što je preuzeo i ulogu vršioca dužnosti direktora nacionalne obavještajne službe. U međuvremenu je bio i specijalni izaslanik Bijele kuće za dijalog Beograda i Prištine.

Bivši magnat nekretnina takođe se zalaže za izgradnju balske dvorane Bijele kuće vrijedne 400 miliona dolara, što je već rezultiralo rušenjem Istočnog krila, pored planova za izgradnju luka od 76 metara u blizini reke Potomak koji je upoređen sa francuskim Trijumfalnim lukom.

  (Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ričard Grenel Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ