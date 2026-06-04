Šmit se "odjavio": Ovo je posljedna sjednica PIK-a kojom predsjedavam

Kristijan Šmit potvrdio je da će do kraja juna napustiti funkciju visokog predstavnika u BiH. Nakon sjednice PIK-a izjavio je da se vode intenzivne konsultacije o njegovom nasljedniku.

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Kristijan Šmit potvrdio je da će do kraja juna napustiti funkciju visokog predstavnika u BiH.

Naveo je da su u toku konsultacije o izboru njegovog nasljednika i izrazio očekivanje da će kandidat biti usaglašen narednih dana.

Šmit je istakao da je ovo posljedna sjednica PIK-a kojom predsjedava.

Kristijan Šmit potvrdio je da će do kraja juna napustiti funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da su u toku intenzivne konsultacije o izboru njegovog nasljednika.

Obraćajući se novinarima nakon sjednice političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK), Šmit je rekao da je postignut širok konsenzus o značaju Kancelarije visokog predstavnika, ali da razgovori o njegovom nasljedniku još nisu okončani.

"Učesnici se raduju izboru kandidata oko kojeg će biti postignut konsenzus u narednim danima, s ciljem tranzicije do kraja juna", rekao je Šmit.

Prema njegovim riječima, kandidat koji bude izabran imaće zadatak da podrži sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i pomogne vlastima BiH u sprovođenju reformi, posebno kada je riječ o ispunjavanju uslova iz agende "pet plus dva".

Šmit je podsjetio da je ranije najavio odlazak sa funkcije do kraja juna, navodeći da se sada traži njegov nasljednik.

"Pozvao sam da se pronađe moj nasljednik do kraja mjeseca juna", rekao je on.

Govoreći o sjednici PIK-a održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu, Šmit je naveo da su teme bile pripreme za opšte izbore zakazane za oktobar 2026. godine, kao i reformski procesi usmjereni na jačanje funkcionalnosti institucija na nivou BiH.

Na kraju obraćanja zahvalio je članovima Upravnog odbora PIK-a na podršci tokom petogodišnjeg mandata.

"Ovo je posljednja sjednica PIK-a kojom predsjedavam", poručio je Šmit, izrazivši nadu da će u narednim sedmicama uslijediti uspješna primopredaja dužnosti novoimenovanom visokom predstavniku.