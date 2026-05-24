Šmit najavio memoare: "Dodik je davao milione da me skloni"

Kristijan Šmit otkrio je pozadinu svog odlaska.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kristijan Šmit potvrdio je da je bio pod ozbiljnim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, ali i da je, kako on tvrdi, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izdvojio milionske iznose za lobiranje kako bi ga uklonio sa ove funkcije. Šmit je u intervjuu za RTL najavio i izdavanje memoara koji će detaljno rasvijetliti političke igre u pozadini, prenosi Net.hr.

Na pitanje da li je američka administracija zahtijevala njegovu ostavku zbog zastoja u rješavanju pitanja državne imovine, Šmit je istakao da pojedini krugovi nisu shvatili njegov pristup. On tvrdi da je njegova pozicija bila isključivo konstruktivna i usmjerena na rješavanje problema, a ne na stvaranje novih komplikacija, dodajući da ljudi koji su analizirali situaciju očigledno nisu dovoljno razumjeli njegove namjere.

Trampovi ljudi dobili milionski projekat

Upravo pitanje državne imovine trenutno koči realizaciju Južne interkonekcije, strateškog gasovoda koji treba da poveže Bosnu i Hercegovinu sa LNG terminalom na Krku u Hrvatskoj. Ovaj projekat je, bez raspisivanja javnog konkursa, dodijeljen novoj američkoj kompaniji "AAFS Infrastructure and Energy LLC".

Iza ove firme, koja do sada nema nijedan realizovan projekat, stoje Džesi Binal (bivši advokat Donalda Trampa) i Džozef Flin (brat Trampovog nekadašnjeg savjetnika Majkla Flina).

Šmit je priznao da je trpio snažne pritiske iz Vašingtona, ali je naglasio da je u cijelom procesu aktivno učestvovao i Milorad Dodik. Finansijsko lobiranje bivšeg predsjednika RS očigledno je dalo rezultate, s obzirom na to da su Dodik, članovi njegove porodice i najbliži saradnici u međuvremenu skinuti sa američke crne liste.

"Ne želim da ljudi poput gospodina Dodika pokušaju izvući političku korist iz izbora, jer za to nema temelja, sav pravni okvir ostaje na snazi. Ono na čemu trebamo raditi je Južna interkonekcija, projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je poznato", poručio je Šmit.

Šmit je insistirao na važnosti energetske sigurnosti u regionu i predložio da Evropska unija pruži finansijsku i političku podršku ovom gasovodu. O ovoj temi je, kako kaže, već obavio konstruktivan razgovor sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i planira da podrži uspjeh projekta, bez obzira na to da li je riječ o američkoj ili evropskoj inicijativi.

Memoari koji će otkriti političku pozadinu

Šmit je na kraju razgovora poručio da mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegove memoare. Kako je najavio, ta knjiga će donijeti mnogo više detalja i ogoliti kako se stvari zaista odvijaju iza zatvorenih vrata na političkoj sceni u BiH.

Podsjećamo, Kristijan Šmit je početkom maja pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija i zvanično potvrdio da nakon pet godina odlazi iz BiH.