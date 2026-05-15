"Hajde da pričamo o nečemu drugom": OHR pokušao da zaustavi intervju sa Šmitom

Njemački novinar tvrdi da je Kancelarija visokog predstavnika pokušala da zaustavi objavu intervjua sa Šmitom

Njemački novinar Mihael Martens objavio je da je Kancelarija visokog predstavnika u BiH pokušala da spriječi objavu njegovog intervjua sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom za list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Martens, koji godinama prati teme iz Bosne i Hercegovine i regiona Balkana, na društvenoj mreži "Iks" opisao je kako je došlo do pokušaja povlačenja intervjua nakon razgovora sa Šmitom u BiH.

"Čim sam ugasio snimanje razgovora, Šmit je odmah rekao koliko je nezadovoljan mojim pitanjima. Zamjerio mi je što sam doveo u pitanje to da je ostavka njegova lična odluka. Takođe, zamjerao mi je i način na koji sam pisao o radu OHR-a", naveo je Martens, prenosi Klix.

Dodao je da mu je visoki predstavnik i ranije slao poruke zbog tekstova u kojima je kritikovao rad OHR-a.

Prema njegovim riječima, nekoliko sati nakon intervjua dobio je mejl iz Kancelarije visokog predstavnika sa zahtjevom da intervju ne bude objavljen.

"Četiri sata nakon intervjua, dok sam bio u hotelu, stigao mi je mejl Odjeljenja za odnose s javnošću OHR-a u kojem je traženo da se intervju povuče", napisao je Martens.

Njemački novinar istakao je da je bio iznenađen takvim zahtjevom, ali da je odlučio da reaguje tako što je OHR-u poručio da će, ukoliko intervju ne bude objavljen, u novinama objaviti samo pitanja koja je pripremio za Šmita.

"Radio sam intervjue sa afričkim ratnim vođama, ruskim oligarsima i balkanskim švercerima, ali nikome nije palo na pamet da zabrani objavu onoga što je rekao", naveo je Martens.

Kako tvrdi, nakon toga je lično Kristijan Šmit promijenio prvobitnu odluku i odobrio objavu intervjua.

Martens je naveo da će intervju biti objavljen u vikend izdanju Frankfurter Allgemeine Zeitunga pod naslovom "Hajde da pričamo o nečemu drugom", što je, kako je rekao, direktan citat Kristijana Šmita.