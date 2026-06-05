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UN upozorava: Milioni ljudi suočeni sa glađu zbog krize na Bliskom istoku

UN upozorava: Milioni ljudi suočeni sa glađu zbog krize na Bliskom istoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je da kriza na Bliskom istoku dodatno pogoršava globalnu nesigurnost hrane, zbog čega se milioni ljudi suočavaju sa rizikom od gladi.

Svjetski program za hranu: Kriza na Bliskom istoku gura milione ljudi ka gladi Izvor: Khasan Alzaanin / Zuma Press / Profimedia

Milioni ljudi širom svijeta izloženi su povećanom riziku od gladi usljed posljedica krize na Bliskom istoku, upozorava se u najnovijem izvještaju Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija (WFP).

Prema navodima iz izvještaja, negativni efekti krize već se osjećaju kroz rast cijena hrane i goriva, smanjenje prihoda domaćinstava i poremećaje u međunarodnoj trgovini, što dodatno ugrožava najranjivije kategorije stanovništva.

"Upozorili smo da bi ova kriza mogla gurnuti milione ljudi u glad, a sada to posmatramo u realnom vremenu. U mnogim slučajevima najteže su pogođene najsiromašnije porodice širom svijeta, koje se nalaze daleko od centra krize", izjavio je direktor Službe za analizu bezbjednosti hrane i ishrane Žan-Marten Bauer.

Najteže pogođeni Somalija, Avganistan i Šri Lanka

Svjetski program za hranu je još u martu procijenio da bi oko 45 miliona ljudi moglo biti izloženo akutnoj gladi kao posljedici dešavanja na Bliskom istoku.

Najnoviji podaci pokazuju da se situacija dodatno pogoršala. Prema izvještaju, dodatnih 2,5 miliona ljudi u Somaliji, 2,3 miliona u Avganistanu i 1,3 miliona u Šri Lanki trenutno se suočava sa ozbiljnim poteškoćama u obezbjeđivanju osnovnih prehrambenih potreba.

Ujedinjene nacije upozoravaju da bi nastavak poremećaja na tržištu hrane i energenata mogao dodatno produbiti humanitarnu krizu u brojnim zemljama koje su već pogođene siromaštvom, sukobima i klimatskim promjenama.

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Tagovi

UN glad Bliski istok hrana upozorenje

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