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Ruski dronovi napali njemački teretni brod: Drama u Crnom moru, izbio jeziv požar

Ruski dronovi napali njemački teretni brod: Drama u Crnom moru, izbio jeziv požar

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski dronovi napali su njemački teretni brod u Crnom moru blizu Odese. Na plovilu je izbio požar, ali je posada ostala nepovrijeđena. U napadu na drugi pogođeni brod stradala je jedna osoba.

Ruski dronovi napali njemački teretni brod Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Njemački teretni brod "Emil" napadnut je ruskim dronovima u Crnom moru, nakon čega je na plovilu izbio požar i otkazali su mu sistemi za upravljanje.

Prema dostupnim informacijama, 11 članova posade nije povrijeđeno. Napad se dogodio u srijedu, piše "Euronews".

Detalji napada

Prema pisanju njemačkog dnevnika "Bild", teretnjak je pogođen nekoliko puta, što je izazvalo požar i kvar na tehničkim sistemima. Dok je posada bila evakuisana na sigurno, brod je navodno ponovo napadnut. Niko od 11 članova posade nije njemački državljanin.

"Emil" se u trenutku napada nalazio u Crnom moru, otprilike 21 nautičku milju od ukrajinske luke Odesa. Brod plovi pod liberijskom zastavom, a u vlasništvu je njemačke kompanije Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG sa sjedištem u Hamburgu.

Rusija potvrdila napade

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je napade putem svog Telegram kanala. Saopštili su da su njihovi jurišni dronovi sinoć pogodili dva teretna broda u Crnom moru, južno i istočno od Odese. Ruska strana tvrdi da su ti brodovi prevozili vojnu opremu.

Drugi pogođeni brod je "Mera Queen", koji prevozi žito i plovi pod zastavom Gvineje Bisao, navodi "Bild". U tom napadu je, prema izvještajima, poginuo jedan član posade.

(Mondo.rs)

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Rusija brod napad

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