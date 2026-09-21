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Težak udes na auto-putu u Srbiji: Uhapšen mladić zbog sumnje da je drogiran izazvao sudar sa dvoje poginulih

Težak udes na auto-putu u Srbiji: Uhapšen mladić zbog sumnje da je drogiran izazvao sudar sa dvoje poginulih

Autor Dušan Volaš
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Muškarac iz Jagodine uhapšen je zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće kod Smedereva, u kojoj su poginule dvije osobe.

Uhapšen muškarac (27) nakon stravične nesreće kod Smedereva Izvor: Instagram/192_rs

Muškarac (27) iz Jagodine, koji je upravljao teretnim vozilom, uhapšen je zbog sumnje da je danas izazvao tešku saobraćajnu nesreću kod Smedereva, u blizini mjesta Kolari, u kojoj su dvije osobe stradale.

Kako se saznaje, testiranjem je utvrđeno da je 27-godišnji vozač teretnjaka u trenutku udesa upravljao vozilom pod dejstvom marihuane.

Do stravičnog sudara došlo je na auto-putu u smeru ka Nišu, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. Od siline udara, teretnjak se prevrnuo, dok je putnički automobil potpuno uništen, a dvije osobe koje su se u njemu nalazile stradale su na licu mjesta.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On se tereti za izvršenje krivičnog djela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.

Na ovoj dionici auto-puta saobraćaj je satima bio u potpunom prekidu, uslijed čega su se stvorile kilometarske kolone u smjeru ka jugu. Uviđaj je završen, a rad na rasčišćavanju i potpunoj normalizaciji saobraćaja je u toku.

 (Telegraf/Mondo) 

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Tagovi

saobraćajna nesreća

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