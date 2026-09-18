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Potvrđena optužnica za tragediju kod Brčkog: Pijan sjeo za volan i usmrtio dvoje ljudi

Potvrđena optužnica za tragediju kod Brčkog: Pijan sjeo za volan i usmrtio dvoje ljudi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnicu protiv tridesetosmogodišnjeg Viće R. iz ovog grada zbog sumnje da je pijan izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije osobe, a jedna teško povrijeđena, saopšteno je iz Tužilaštva distrikta.

Potvrđena optužnica protiv 38-godišnjaka zbog teške nesreće u Brezovom Polju Izvor: Infobijeljina

Optužnica ga tereti da je 17. aprila 2025. godine na regionalnom putu Brčko–Bijeljina, u blizini Brezovog Polja, pod uticajem alkohola upravljao automobilom, iako je bio očigledno nesposoban za bezbjednu vožnju, čime je ugrozio javni saobraćaj i prouzrokovao tragične posljedice.

U ovoj nesreći na licu mjesta poginuli su Mićo Mićić i Radmila Ilić, dok je putnica u istom vozilu E.R. teško povrijeđena.

Nakon obavljenih brojnih vještačenja i istražnih radnji, Tužilaštvo je dokazalo osnovanu sumnju da je optuženi počinio teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Nakon potvrđivanja optužnice, pred Osnovnim sudom slijedi zakazivanje ročišta na kojem će se optuženi Vićo R. izjasniti o krivici.

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Tagovi

saobraćajna nesreća optužnica Brčko

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