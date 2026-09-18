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Dramatično na Blidinju: Buknuo novi požar, vatra guta borovu šumu i prijeti vikendicama (VIDEO)

Dramatično na Blidinju: Buknuo novi požar, vatra guta borovu šumu i prijeti vikendicama (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Novi veliki požar buknuo je na Blidinju, na području Borićevca, odakle se velikom brzinom širi prema Masnoj Luci, ugrožavajući vikend objekte i gustu borovu šumu.

Buknuo novi požar na Blidinju Izvor: Screenshot/blidinje.net

Vatrogasne ekipe se na terenu suočavaju sa izuzetno teškom situacijom jer se bore sa vatrenom stihijom na dva fronta, a situaciju dodatno otežava činjenica da je vatra već prodrla duboko u borove komplekse.

Prema informacijama sa terena, situacija prijeti da postane katastrofalna, a lokalno stanovništvo se nada padavinama pošto kiša već pada nedaleko odavde, do Sovićkih vrata, pa bi njen dolazak do jezera bio ključan za zaustavljanje požara.

Istovremeno, aktivan je i krak požara koji već nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca, na lokalitetu Razvale, istočno od Risovca.

Civilna zaštita upozorava da se ova vatrena linija i dalje nesmetano širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko strm i nepristupačan da je vatrogasnim vozilima nemoguće prići pojedinim dijelovima požarišta.

Zbog ozbiljnosti situacije ponovo je pokrenuta velika akcija gašenja iz vazduha. Nakon što je prethodnog dana helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pružio značajnu podršku izvršivši deset izbačaja vode, danas su na Blidinju ponovo angažovana dva hrvatska kanadera sa ciljem da presijeku i potpuno zaustave širenje vatre.

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Tagovi

Blidinje požar Požari

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