Dramatično na Blidinju: Buknuo novi požar, vatra guta borovu šumu i prijeti vikendicama (VIDEO)

Novi veliki požar buknuo je na Blidinju, na području Borićevca, odakle se velikom brzinom širi prema Masnoj Luci, ugrožavajući vikend objekte i gustu borovu šumu.

Izvor: Screenshot/blidinje.net

Vatrogasne ekipe se na terenu suočavaju sa izuzetno teškom situacijom jer se bore sa vatrenom stihijom na dva fronta, a situaciju dodatno otežava činjenica da je vatra već prodrla duboko u borove komplekse.

Prema informacijama sa terena, situacija prijeti da postane katastrofalna, a lokalno stanovništvo se nada padavinama pošto kiša već pada nedaleko odavde, do Sovićkih vrata, pa bi njen dolazak do jezera bio ključan za zaustavljanje požara.

Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.



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Istovremeno, aktivan je i krak požara koji već nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca, na lokalitetu Razvale, istočno od Risovca.

Civilna zaštita upozorava da se ova vatrena linija i dalje nesmetano širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko strm i nepristupačan da je vatrogasnim vozilima nemoguće prići pojedinim dijelovima požarišta.

Zbog ozbiljnosti situacije ponovo je pokrenuta velika akcija gašenja iz vazduha. Nakon što je prethodnog dana helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pružio značajnu podršku izvršivši deset izbačaja vode, danas su na Blidinju ponovo angažovana dva hrvatska kanadera sa ciljem da presijeku i potpuno zaustave širenje vatre.