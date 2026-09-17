Uhapšeno odgovorno lice nakon požara u domu za starije kod Lukavca

Policija je uhapsila odgovorno lice nakon požara u domu za starije u Mosorovcu kod Lukavca. Dvije osobe su povrijeđene.

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Policija je uhapsila odgovorno lice u Domu za smještaj i njegu starijih lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca u kojem je sinoć izbio požar, a dva lica su povrijeđena, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Riječ je o licu čiji su inicijali E.A. (58) iz Tuzle, koje će nakon kriminalistike obrade, uz izvještaj sa dokazima, biti predato u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Uviđaj su na licu mjesta obavili pripadnici Uprave policije kantonalnog MUP-a, inspektrori za proptivpožarnu zaštitu, te vještaci za zaštitu na radu i elektro-struku.

Policiji je pola časa iza ponoći prijavljeno da je u Domu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara, u kojem su povrijeđena dva lica.

Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su ostali štićenici Doma privremeno evakuisani.