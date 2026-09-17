Tinejdžer pretučen u tržnom centru na Novom Beogradu: Hitno prevezen u bolnicu, maloljetnik uhapšen

Maloljetnik (16) uhapšen je zbog sumnje da je brutalno pretukao vršnjaka u tržnom centru na Novom Beogradu. Bacio ga je na pod i udarao nogama u glavu, a povrijeđeni dečak zbrinut je u Tiršovoj.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Maloljetnik S. S. teško je povrijeđen nakon što ga je, kako se sumnja, vršnjak pretukao u jednom tržnom centru na Novom Beogradu.

Beogradska policija je u utorak nakon intenzivnog operativnog rada identifikovala i uhapsila maloljetnog N. K. (16), zbog sumnje da je S. S. nanio teške tjelesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji, N. K. je, kako se sumnja, tokom sukoba maloljetnika bacio na pod, a zatim nastavio da ga udara nogama u predelu glave.

Povrijeđenom dječaku ljekarska pomoć ukazana je u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Protiv osumnjičenog maloljetnika podnesena je odgovarajuća prijava, a istragu u ovom slučaju vodi Odjeljenje za maloletnike pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)