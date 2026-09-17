logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tinejdžer pretučen u tržnom centru na Novom Beogradu: Hitno prevezen u bolnicu, maloljetnik uhapšen

Tinejdžer pretučen u tržnom centru na Novom Beogradu: Hitno prevezen u bolnicu, maloljetnik uhapšen

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Maloljetnik (16) uhapšen je zbog sumnje da je brutalno pretukao vršnjaka u tržnom centru na Novom Beogradu. Bacio ga je na pod i udarao nogama u glavu, a povrijeđeni dečak zbrinut je u Tiršovoj.

Maloljetnik teško povrijeđen u napadu u Novom Beogradu Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Maloljetnik S. S. teško je povrijeđen nakon što ga je, kako se sumnja, vršnjak pretukao u jednom tržnom centru na Novom Beogradu.

Beogradska policija je u utorak nakon intenzivnog operativnog rada identifikovala i uhapsila maloljetnog N. K. (16), zbog sumnje da je S. S. nanio teške tjelesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji, N. K. je, kako se sumnja, tokom sukoba maloljetnika bacio na pod, a zatim nastavio da ga udara nogama u predelu glave.

Povrijeđenom dječaku ljekarska pomoć ukazana je u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Protiv osumnjičenog maloljetnika podnesena je odgovarajuća prijava, a istragu u ovom slučaju vodi Odjeljenje za maloletnike pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd Srbija tuča maloljetnici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ