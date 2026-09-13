Državljanin BiH ranjen u Zemunu, muškarac se javio policiji i tvrdi da je pucao slučajno

U Zemunu se dogodila pucnjava, a osumnjičeni tvrdi da je ranio poznanika slučajno. Policija nastavlja potragu za njim.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Državljanin Bosne i Hercegovine B. B. (46) teško je povrijeđen u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Zemunu, a slučaj je dobio novi obrt nakon što se policiji telefonom javio muškarac koji tvrdi da je odgovoran za ranjavanje.

B. B. je nakon pucnjave sa prostrelnom ranom u predjelu grudi hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar „Zemun“. Zahvaljujući brzoj reakciji ljekara, operisan je i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Kako prenosi Telegraf, policiji se javio P. G. (39), koji je potvrdio da je on ispalio hitac u svog poznanika. Međutim, rekao je da je do upotrebe vatrenog oružja došlo slučajno.

P. G. se, prema dostupnim informacijama, još nije fizički predao policiji niti je uhapšen. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga nastavljaju potragu i provjeravaju sve navode, kao i njegovu tačnu lokaciju.

Policija je odmah nakon prijave izašla na teren, blokirala dio grada i započela uviđaj.

Istraga je u toku, a okolnosti pucnjave i motiv biće poznati nakon što policija utvrdi sve činjenice.

(Telegraf/MONDO)