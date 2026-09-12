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Tošić kritikovao Vukanovića: Njegova kandidatura može da podijeli opozicione glasove

Tošić kritikovao Vukanovića: Njegova kandidatura može da podijeli opozicione glasove

Izvor mondo.ba
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Igor Tošić kritikovao je Nebojšu Vukanovića zbog kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH i ocijenio da bi ona mogla podijeliti opozicione glasove.

Igor Tošić o Nebojši Vukanoviću i Drašku Stanivukoviću: Kritike zbog kandidature Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Član Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska Igor Tošić kritikovao je lidera Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića zbog njegovih posljednjih političkih istupa, posebno komentara o kandidaturi Draška Stanivukovića za premijera Republike Srpske.

Tošić je rekao da smatra da Vukanovićeva kandidatura za srpskog člana Predsjedništva BiH može dovesti do podjele opozicionih glasova i pogodovati SNSD-u.

“Kaže da je kampanja Draška Stanivukovića za premijera besmislena, a jedina istina je da je i više nego besmislena kandidatura ovog vuka(na) u jagnjećoj koži za srpskog člana Predsjedništva BiH”, naveo je Tošić, uz tvrdnju da Vukanović nije imao prethodni dogovor sa širim opozicionim blokom.

Tošić je istovremeno kritikovao Vukanovićeve nastupe u medijima i na društvenim mrežama, navodeći da njegove stavove o opoziciji, kako tvrdi, sve češće prenose funkcioneri SNSD-a.

Govoreći o Pokretu Sigurna Srpska, Tošić je ocijenio da kampanja pokazuje rast podrške toj stranci i izrazio očekivanje da će to biti potvrđeno na izborima.

“Već sada je evidentno da je PSS najbrže rastuća politička partija u Republici Srpskoj i neosporno je da ćemo imati tri puta više poslanika u skupštinskim klupama od Vukanovića”, rekao je Tošić.

On je iznio i procjenu da bi Vukanović nakon izbora mogao ostati bez političke funkcije kojoj, prema njegovim riječima, teži, ukoliko ne bude imao dovoljan broj poslanika za delegiranje u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

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Tagovi

Pokret Sigurna Srpska Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović

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