U Jablanici je proglašen Dan žalosti povodom dvije godine od poplava i klizišta u kojima je život izgubilo 19 mještana.
U Jablanici je Dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu.
O ovom slučaju istražni organi i dalje vode istragu, objavio je Glas Srpske.
U poplavama i klizištima koji su u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu, na području Jablanice poginulo je 19 lica.
Dan žalosti u Jablanici: Dvije godine od katastrofalnih poplava koje su odnijele 19 života, istraga i dalje traje
Tada je stradalo i pet lica u Konjicu i tri u Fojnici.
(Mondo)