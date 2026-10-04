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Dan žalosti u Jablanici: Dvije godine od katastrofalnih poplava koje su odnijele 19 života, istraga i dalje traje

Dan žalosti u Jablanici: Dvije godine od katastrofalnih poplava koje su odnijele 19 života, istraga i dalje traje

Autor Dragana Božić Izvor Glas Srpske
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U Jablanici je proglašen Dan žalosti povodom dvije godine od poplava i klizišta u kojima je život izgubilo 19 mještana.

Dan žalosti u Jablanici Izvor: Hgss - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja

U Jablanici je Dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu.

O ovom slučaju istražni organi i dalje vode istragu, objavio je Glas Srpske.

U poplavama i klizištima koji su u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu, na području Jablanice poginulo je 19 lica.

Tada je stradalo i pet lica u Konjicu i tri u Fojnici.

(Mondo)

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Tagovi

jablanica Donja Jablanica dan žalosti

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