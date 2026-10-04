U Jablanici je proglašen Dan žalosti povodom dvije godine od poplava i klizišta u kojima je život izgubilo 19 mještana.

Izvor: Hgss - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja

U Jablanici je Dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu.

O ovom slučaju istražni organi i dalje vode istragu, objavio je Glas Srpske.

U poplavama i klizištima koji su u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu, na području Jablanice poginulo je 19 lica.

Vidi opis Dan žalosti u Jablanici: Dvije godine od katastrofalnih poplava koje su odnijele 19 života, istraga i dalje traje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rusmir SMAJILHODZIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Rusmir SMAJILHODZIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Rusmir SMAJILHODZIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Rusmir SMAJILHODZIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Tada je stradalo i pet lica u Konjicu i tri u Fojnici.

(Mondo)