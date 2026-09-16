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FUP nastavlja istragu u slučaju "Donja Jablanica": Pretresi u četiri kantona, izuzimaju se dokazi i saslušavaju svjedoci

FUP nastavlja istragu u slučaju "Donja Jablanica": Pretresi u četiri kantona, izuzimaju se dokazi i saslušavaju svjedoci

Autor Haris Krhalić
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Federalna policija izuzima predmete i dokazni materijal u četiri kantona u okviru istrage o katastrofalnim poplavama i klizištima u Donjoj Jablanici.

Poplavljena džamija u Jablanici Izvor: Denis Zuberi / AFP / Profimedia

Federalna policija nastavlja aktivnosti u okviru istrage o katastrofalnim poplavama i klizištima koja su početkom oktobra prošle godine pogodila Donju Jablanicu i okolna područja.

Pripadnici Federalne uprave policije privremeno izuzimaju predmete i dokazni materijal u sjedištima pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog i Srednjobosanskog kantona.

Istovremeno se u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova saslušavaju svjedoci, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Nastavak istrage

Kako je navedeno, aktivnosti predstavljaju nastavak rada na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti relevantnih za istragu u predmetu „Donja Jablanica“.

Postupanje se sprovodi po naredbi Posebnog odjeljenja za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH, a pod nadzorom Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva.

U okviru iste istrage, pripadnici Federalne policije u prije sedam dana izvršili uviđaj na lokalitetu kamenoloma „Šupljika“ kod Donje Jablanice, s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza.s

Katastrofalne poplave i klizišta početkom oktobra prošle godine odnijeli su više desetina života u Donjoj Jablanici, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni.

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FUP Donja Jablanica

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