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Tramp uvodi zabranu putovanja zvaničnicima JAR zbog diskriminacije bijelaca

Tramp uvodi zabranu putovanja zvaničnicima JAR zbog diskriminacije bijelaca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Administracija Donalda Trampa najavila je ukidanje viza i zabranu putovanja zvaničnicima Južnoafričke Republike odgovornim za diskriminaciju bijelaca.

Tramp uvodi zabranu putovanja zvaničnicima JAR zbog diskriminacije bijelaca Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa saopštila je da će uvesti zabranu putovanja zvaničnicima koji su odgovorni za diskriminaciju bijelaca i drugih manjinskih grupa u Južnoafričkoj Republici, javlja AP.

"SAD neće dozvoliti da takvo ponašanje prođe bez odgovora. Ti postupci direktno podrivaju mir, ekonomsku stabilnost i vladavinu prava, i nespojivi su sa temeljima američke spoljne politike", rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je dodao da će Vašington ukinuti američke vize ili odbiti zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima za koje se utvrdi da su odgovorni za donošenje ili sprovođenje zakona i propisa kojima se omogućava oduzimanje zemljišta bez naknade, rasna diskriminacija i podsticanje nasilja protiv etničkih i rasnih manjinskih grupa u Južnoafričkoj Republici.ž

Podsjetimo, Južnoafrička Republika decenijama je bila obilježena sistemom aparthejda, institucionalizovane rasne segregacije koji je zvanično uspostavljen 1948. godine. Crna većina bila je izložena širokoj diskriminaciji, ograničenjima kretanja i političkih prava, dok su rasne grupe bile zakonski razdvojene.

Aparthejd je počeo da se ukida početkom devedesetih godina, a 1994. godine održani su prvi opšti izbori na kojima su građani svih rasa mogli da glasaju. Nelson Mandela tada je postao predsjednik Južnoafričke Republike.

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Tagovi

Donald Tramp južnoafrička republika diskriminacija

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