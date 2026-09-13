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Trampa u Irskoj dočekali protesti, on poručio da je "prirodno da se Sjeverna i Republika Irska spoje"

Trampa u Irskoj dočekali protesti, on poručio da je "prirodno da se Sjeverna i Republika Irska spoje"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Agencije
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Donald Tramp iz Irske govorio o Sjevernoj Irskoj, Ukrajini i Iranu, poručivši da očekuje završetak rata i pad cijena goriva.

tramp u irskoj o ujedinjenju i ukrajini Izvor: Paul Faith / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp, koji trenutno boravi u Irskoj, govorio je o odnosima Sjeverne Irske i Velike Britanije, ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.

Tramp je ponovio da podržava otcjepljenje Sjeverne Irske od Velike Britanije i njeno ujedinjenje sa Republikom Irskom.

"Imate Sjevernu Irsku i imate Irsku i čini mi se da je prirodno da se vremenom spoje", rekao je Tramp novinarima tokom posjete Otvorenom prvenstvu Irske u golfu.

Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia

Upitan o nezavisnosti Škotske, Tramp je rekao da o tome trenutno neće govoriti.

"Pitali ste za Škotsku. O tome još neću pričati. To ću sačuvati za drugi dan", dodao je.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je pozvao ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da prestane da napada rusku infrastrukturu za dizel gorivo.

"Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome. Ima mnogo drugih meta. Ne gađajte dizel gorivo", rekao je Tramp.

On je dodao da Ukrajina mora da prestane da eliminiše dizel gorivo u Rusiji.

Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia

Komentarišući situaciju na Bliskom istoku, Tramp je ponovio da očekuje da će se rat u Iranu završiti ove godine, vjerovatno odmah nakon izbora u SAD u novembru.

Prema njegovim riječima, završetak rata dovešće i do pada cijena goriva.

"Cijena benzina će naglo pasti", rekao je američki predsjednik.

Tramp je dodao da Iran želi da se postigne dogovor i da stalno upućuje pozive u vezi s tim.

"Moraju da sklope pravi dogovor. Neću da sklopim dogovor koji nije dobar", rekao je Tramp.

"Dobrodošlica" u Dablinu

Hiljade ljudi protestovale su u Dablinu 12. septembra, na dan Trampovog dolaska.

Protest je organizovala Irish Neutrality League, a kolona je krenula od Garden of Remembrance i išla prema parlamentu.

Demonstranti su Trampa nazivali "warmonger" (ratni huškač) i "rasista", a skandirali su: "Donald Trump, you can't hide, you're committing genocide."

(MONDO/Agencije)

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Donald Tramp Irska

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