Trampa u Irskoj dočekali protesti, on poručio da je "prirodno da se Sjeverna i Republika Irska spoje"

Donald Tramp iz Irske govorio o Sjevernoj Irskoj, Ukrajini i Iranu, poručivši da očekuje završetak rata i pad cijena goriva.
Američki predsjednik Donald Tramp, koji trenutno boravi u Irskoj, govorio je o odnosima Sjeverne Irske i Velike Britanije, ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
Tramp je ponovio da podržava otcjepljenje Sjeverne Irske od Velike Britanije i njeno ujedinjenje sa Republikom Irskom.
"Imate Sjevernu Irsku i imate Irsku i čini mi se da je prirodno da se vremenom spoje", rekao je Tramp novinarima tokom posjete Otvorenom prvenstvu Irske u golfu.Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia
Upitan o nezavisnosti Škotske, Tramp je rekao da o tome trenutno neće govoriti.
"Pitali ste za Škotsku. O tome još neću pričati. To ću sačuvati za drugi dan", dodao je.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je pozvao ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da prestane da napada rusku infrastrukturu za dizel gorivo.
"Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome. Ima mnogo drugih meta. Ne gađajte dizel gorivo", rekao je Tramp.
On je dodao da Ukrajina mora da prestane da eliminiše dizel gorivo u Rusiji.Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia
Komentarišući situaciju na Bliskom istoku, Tramp je ponovio da očekuje da će se rat u Iranu završiti ove godine, vjerovatno odmah nakon izbora u SAD u novembru.
Prema njegovim riječima, završetak rata dovešće i do pada cijena goriva.
"Cijena benzina će naglo pasti", rekao je američki predsjednik.
Tramp je dodao da Iran želi da se postigne dogovor i da stalno upućuje pozive u vezi s tim.
"Moraju da sklope pravi dogovor. Neću da sklopim dogovor koji nije dobar", rekao je Tramp.
"Dobrodošlica" u Dablinu
Hiljade ljudi protestovale su u Dablinu 12. septembra, na dan Trampovog dolaska.
Protest je organizovala Irish Neutrality League, a kolona je krenula od Garden of Remembrance i išla prema parlamentu.
Crowds gathered in Dublin to protest Trump’s visit to Ireland, with demonstrators using imagery featuring Trump, Epstein and Netanyahu to voice their criticism.pic.twitter.com/FGrPgIZnr3— Clash Report (@clashreport)September 12, 2026
Demonstranti su Trampa nazivali "warmonger" (ratni huškač) i "rasista", a skandirali su: "Donald Trump, you can't hide, you're committing genocide."
(MONDO/Agencije)