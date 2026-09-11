Tramp obećao po 5.000 dolara svakom Amerikancu: Postoji samo jedan uslov da dobiju ovaj novac

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je da će svaki punoljetni građanin dobiti po 5.000 dolara ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom, upozorivši na posljedice pobjede demokrata.

Izvor: X/NBARetweet

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je da bi svaki punoljetni Amerikanac mogao da dobije po 5.000 dolara ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima.

"Ako republikanci pobijede, vi pobjeđujete sa nama i dobijate po 5.000 dolara", rekao je Tramp na velikom skupu Republikanske stranke u Dalasu, posvećenom izborima za Kongres.

Takva mjera koštala bi američki budžet više od 1.000 milijardi dolara, zbog čega se odmah otvorilo pitanje kako bi bila finansirana i da li je politički i ekonomski održiva, prenosi Guardian.

Tramp je gotovo dvosatni govor iskoristio za napade na demokrate, koje je nazivao „radikalima“, ali i za odbranu politike svoje administracije. Govorio je i o ratu sa Iranom i njegovim ekonomskim posljedicama, posebno o rastu cijena nafte.

Predsjednik je tvrdio da su prve dvije godine njegovog drugog mandata bile „najuspješnije dvije godine u istoriji predsjedništva“, dok je biračima poručio da bi pobjeda demokrata značila gubitak kontrole nad granicom, poreskih olakšica, bezbjednosti i dijela njihovog bogatstva.

"Ako izgubimo, izgubićete svoju granicu, izgubićete smanjenje poreza, izgubićete bezbjednost i sigurnost, izgubićete svoje bogatstvo", rekao je Tramp.

Republikanci strahuju od gubitka većine

Republikanci su skup organizovali u trenutku kada ankete ukazuju da bi mogli da izgube većinu u Predstavničkom domu, dok se Trampova popularnost kreće oko 38 odsto.

Zbog toga su neki republikanski kandidati iz neizvjesnih izbornih trka izostali sa skupa, nastojeći da izbjegnu povezivanje sa predsjednikom.Tramp, međutim, sebe i dalje predstavlja kao ključnog aktera pred novembarske izbore. Pozvao je birače da glasanje shvate kao da je on lično kandidat.

"Pretvarajte se da sam ja na glasačkom listiću - poručio je. Govoreći o Iranu, Tramp je zaprijetio Teheranu da „ne pokušava ništa pametno“, jer bi u suprotnom SAD morale da "udare veoma snažno". Istovremeno je priznao da sukob ima cijenu po američku ekonomiju, prije svega zbog visokih cijena nafte.

(Kamatica/MONDO)