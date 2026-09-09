"Oni to više ne mogu da izdrže": Tramp otkrio kada bi mogao da se završi sukob sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će se rat sa Iranom završiti odmah nakon izbora za Kongres. On tvrdi da Teheran namjerno odugovlači sukob nadajući se pobjedi demokrata.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je kako predviđa da će se sukob sa Iranom završiti neposredno nakon predstojećih međuizbora za američki Kongres.

Tramp je to izjavio u razgovoru sa novinarima u vojnoj bazi "Endruz" (Joint Base Andrews), na putu ka konvenciji Republikanske stranke u Dalasu u Teksasu.

Tramp: Rat sa Iranom će se završiti odmah nakon izbora

"Mislim da će se rat završiti odmah nakon izbora", rekao je predsjednik. "Mislim da će se rat završiti odmah nakon izbora, jer oni to više ne mogu da izdrže."

Tramp je ustvrdio da Iran odugovlači sa okončanjem sukoba u nadi da će uticati na rezultat međuizbora 2026. godine. Demokrate, kojima se daje prednost za preuzimanje kontrole nad Predstavničkim domom, a potencijalno i Senatom, već su obećale okončanje sukoba ograničavanjem predsjednikovih ratnih ovlašćenja ili obustavom finansiranja ratnih operacija.

"Očajnički pokušavaju da utiču na izbore kako bi na vlast došla grupa slabih ljudi koji bi ih ostavili na miru i omogućili im da dođu do sopstvenog nuklearnog oružja", izjavio je Tramp.

(Mondo.rs)