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Tramp: Tražićemo od Evrope da nam vrati novac koji smo uložili u Ukrajinu

Tramp: Tražićemo od Evrope da nam vrati novac koji smo uložili u Ukrajinu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Eupravozato
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Donald Tramp najavio je da će od evropskih zemalja tražiti da nadoknade američku pomoć pruženu Ukrajini i kritikovao ranija izdvajanja.

Tramp traži od Evrope novac za američku pomoć Ukrajini Izvor: Joshua Sukoff / Shutterstock.com

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će od evropskih zemalja tražiti da nadoknade novac koji su Sjedinjene Američke Države izdvojile za pomoć Ukrajini tokom administracije njegovog prethodnika Džoa Bajdena.

Tramp već duže vrijeme zahtijeva da evropske zemlje preuzmu veći dio troškova podrške Ukrajini u ratu sa Rusijom, a sada je najavio i konkretan zahtjev za nadoknadu ranije američke pomoći.

"Ukrajini i NATO-u su date stotine milijardi dolara, besplatno, novac koji bi Evropa platila - samo da je to od nje zatraženo, ali mi ćemo sada tražiti taj novac, iako sa određenim zakašnjenjem!", napisao je Tramp na svojoj platformi "Truth Social".

Američki predsjednik nije precizirao od kojih bi evropskih država tačno tražio povraćaj novca, niti na koji način bi ta sredstva bila obračunata.

Izvor: Lukasz Kobus/European Commission

Vašington je izdvojio milijarde za Ukrajinu

Prema podacima Kancelarije generalnog inspektora SAD, Kongres je do kraja marta ove godine stavio na raspolaganje 195 milijardi dolara, odnosno oko 167 milijardi evra, za potrošnju povezanu sa ratom u Ukrajini.

Američki Stejt department je ranije saopštio da je Vašington od početka ruske invazije 2022. godine obezbijedio 66,9 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini, dok je ukupna vojna pomoć od početka ruske invazije 2014. godine iznosila oko 69,7 milijardi dolara.

Od avgusta 2021. godine SAD su 55 puta koristile hitno predsjedničko ovlašćenje za povlačenje sredstava iz postojećih vojnih zaliha kako bi Ukrajini pružile vojnu pomoć. Vrijednost takve pomoći iznosila je oko 31,7 milijardi dolara.

Evropske zemlje su početkom ove godine značajno povećale izdvajanja za pomoć Ukrajini, ali se, kada je riječ o vojnoj podršci, i dalje u velikoj mjeri oslanjaju na američko oružje.

Tramp odbacuje tvrdnje o manjku municije

U istoj objavi Tramp je odbacio izvještaje prema kojima američka vojska ostaje bez municije tokom rata sa Iranom.

"Imamo praktično neograničene količine municije srednjeg i visokog kvaliteta", napisao je Tramp, dodajući da se municija proizvodi u "do sada nezabilježenim količinama".

On je naveo da Vašington povećava svoje zalihe i priprema se za različite moguće scenarije, kao i da je privremeno obustavio prodaju oružja u inostranstvu.

"Municiju zadržavamo za sebe, za SAD, umjesto da je prodajemo drugima, ali prodaja saveznicima će uskoro ponovo započeti", dodao je američki predsjednik.

(EUpravo zato/AFP)

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