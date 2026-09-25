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Kiša ugasila veliki šumski požar na Čvrsnici nakon 13 dana

Kiša ugasila veliki šumski požar na Čvrsnici nakon 13 dana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Kiša koja je tokom noći pala na Čvrsnicu ugasila je veliki šumski požar koji je na nepristupačnom terenu bio aktivan 13 dana.

Kiša ugasila požar na Čvrsnici: Vatrogasci se 13 dana borili s vatrom Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Kiša koja je tokom noći počela padati ugasila je veliki šumski požar na planini Čvrsnici, koji je bio aktivan punih 13 dana.

Iz Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su da je riječ o ogromnom požaru koji je izbio na nepristupačnom terenu, zbog čega je njegovo gašenje bilo posebno zahtjevno.

Vatrogasci su se tokom jučerašnjeg dana borili s vatrom na lokalitetu iznad skijaške staze, na nadmorskoj visini od oko 1.850 metara, a intervencija je trajala sve do kasnih večernjih časova.

Dolazak kiše tokom noći pomogao je da požar konačno bude ugašen, nakon gotovo dvije sedmice borbe s vatrenom stihijom.

Iz Uprave civilne zaštite HNK istakli su da vatrogasci sada mogu odahnuti nakon dugotrajne i zahtjevne intervencije.

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