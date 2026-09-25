Kiša ugasila veliki šumski požar na Čvrsnici nakon 13 dana

Kiša koja je tokom noći pala na Čvrsnicu ugasila je veliki šumski požar koji je na nepristupačnom terenu bio aktivan 13 dana.

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Kiša koja je tokom noći počela padati ugasila je veliki šumski požar na planini Čvrsnici, koji je bio aktivan punih 13 dana.

Iz Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su da je riječ o ogromnom požaru koji je izbio na nepristupačnom terenu, zbog čega je njegovo gašenje bilo posebno zahtjevno.

Vatrogasci su se tokom jučerašnjeg dana borili s vatrom na lokalitetu iznad skijaške staze, na nadmorskoj visini od oko 1.850 metara, a intervencija je trajala sve do kasnih večernjih časova.

Dolazak kiše tokom noći pomogao je da požar konačno bude ugašen, nakon gotovo dvije sedmice borbe s vatrenom stihijom.

Iz Uprave civilne zaštite HNK istakli su da vatrogasci sada mogu odahnuti nakon dugotrajne i zahtjevne intervencije.