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Strani eksperti se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Strani eksperti se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Anđelina Ošap Gaćanović kaže da su se dva eksperta Uneska povukla iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH nakon spornog rada ovog tijela.

unesko Izvor: Shutterstock

Dva eksperta Uneska povukla su se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u koju su uvučena manipulacijama Denisa Bećirovića, te je time onemogućena da nastavi nezakonit rad, rekla je član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović.

Ošap Gaćanović je navela da je ispravno da se eksperti povuku, jer Unesko ne bi smio zauzimati jednostran pristup prema stranama, već biti tehnička podrška svim konstitutivnim narodima, posebno imajući u vidu da je Komisija osnovana Dejtonskim mirovnim sporazumom i da jednako pripada svim narodima u BiH.

Ona je naglasila da je o svemu ranije obavijestila nadležne institucije i da, prema informacijama kojima raspolaže, Tužilaštvo BiH preduzima radnje u vezi sa dešavanjima u ovoj instituciji.

Napomenula je da su u strani ekperti posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednosatranim djelovanjem kabineta Bećirovića uvučeni u niz nezakonitih procesa u Komisiji.

Pojasnila je kako se pristupilo isključivanju člana iz Republike Srpske iz Komisije, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u BiH.

"Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH, gospođe Željke Cvijanović, upozoravao je Unesko na nezakonitost radnji koje se preduzimaju, kao i na nepravilnosti u koje se eksperti Uneska uvlače jednostranim djelovanjem Bećirovića i njegovog kabineta i pokušajima provođenja odluke koja nema pravno dejstvo", rekla je ona.

Ocijenila je da je takav argumentovan rad kabineta Cvijanovićeve urodio plodom.

"Povlačenjem stranih eksperata, nezakonit rad Komisije koji se na ovaj način provodio prethodna dva mjeseca potpuno suprotno važećim internim aktima Komisije, ostaje bez mogućnosti da se nastavi na dosadašnji način", rekla je Ošap Gaćanović.

Prema njenim riječima, Komisija je institucija koja pripada svim narodima i mora da nastavi da radi u skladu sa Aneksom osam Dejtonskog mirovnog ugovora.

Tagovi

komisija za očuvanje nacionalnih spomenika bih UNESCO

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