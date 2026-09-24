Detalji iznude u Banjaluci: Natjerao sugrađanina da mu preda tuđi auto, pa tražio još novca

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su R.P. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio iznudu.

Izvor: MONDO

Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni R.P. se tereti da je, s ciljem pribavljanja protivpravne koristi, prinudio jednog muškarca iz Banjaluke da mu na ime navodnog novčanog duga preda putničko vozilo koje je u vlasništvu trećeg lica. Nakon što je oštećeni pod prisilom predao automobil, R.P. je nastavio sa iznuđivanjem, tražeći od njega još novca.

Navedeno putničko vozilo je pronađeno i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto od osumnjičenog. Sve mjere i radnje u ovom slučaju preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će donijeti odluku o daljim koracima prema uhapšenom licu.