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Detalji iznude u Banjaluci: Natjerao sugrađanina da mu preda tuđi auto, pa tražio još novca

Detalji iznude u Banjaluci: Natjerao sugrađanina da mu preda tuđi auto, pa tražio još novca

Autor Dušan Volaš
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su R.P. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio iznudu.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni R.P. se tereti da je, s ciljem pribavljanja protivpravne koristi, prinudio jednog muškarca iz Banjaluke da mu na ime navodnog novčanog duga preda putničko vozilo koje je u vlasništvu trećeg lica. Nakon što je oštećeni pod prisilom predao automobil, R.P. je nastavio sa iznuđivanjem, tražeći od njega još novca.

Navedeno putničko vozilo je pronađeno i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto od osumnjičenog. Sve mjere i radnje u ovom slučaju preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će donijeti odluku o daljim koracima prema uhapšenom licu.

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Tagovi

iznuda Banjaluka hapšenje

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