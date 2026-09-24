Šest rudara u Zenici nastavljaju štrajk glađu: Hoće li obećanja ministra prekinuti agoniju?

Šestorica članova Sindikalnog odbora Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica proveli su i drugu uzastopnu noć u Domu rudara štrajkujući glađu. Uprkos narušenom zdravlju i teškim uslovima, sindikalci poručuju da ne odustaju od svojih zahtjeva.

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Član Sindikalnog odbora Elvedin Alić izjavio je da nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, bez obzira na jučerašnje poruke federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji je ustvrdio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara.

Zenički rudari već mjesecima preživljavaju bez primanja, a njihov ključni zahtjev u ovom trenutku jeste hitna isplata makar dvije od ukupno četiri plate koliko im se duguje.

S druge strane, ministar Lakić je naveo da bi sredstva potrebna za isplatu zaostalih plata trebalo da budu obezbijeđena preko projekta Svjetske banke.

Podsjećamo, u zeničkom rudniku proizvodnja je potpuno obustavljena i u toku je proces predviđen za njegovo trajno gašenje, što dodatno usložnjava ionako tešku situaciju radnika.