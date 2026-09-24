Šest rudara u Zenici nastavljaju štrajk glađu: Hoće li obećanja ministra prekinuti agoniju?

Šestorica članova Sindikalnog odbora Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica proveli su i drugu uzastopnu noć u Domu rudara štrajkujući glađu. Uprkos narušenom zdravlju i teškim uslovima, sindikalci poručuju da ne odustaju od svojih zahtjeva.
Član Sindikalnog odbora Elvedin Alić izjavio je da nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, bez obzira na jučerašnje poruke federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji je ustvrdio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara.
Zenički rudari već mjesecima preživljavaju bez primanja, a njihov ključni zahtjev u ovom trenutku jeste hitna isplata makar dvije od ukupno četiri plate koliko im se duguje.
S druge strane, ministar Lakić je naveo da bi sredstva potrebna za isplatu zaostalih plata trebalo da budu obezbijeđena preko projekta Svjetske banke.
Podsjećamo, u zeničkom rudniku proizvodnja je potpuno obustavljena i u toku je proces predviđen za njegovo trajno gašenje, što dodatno usložnjava ionako tešku situaciju radnika.