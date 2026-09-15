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Rudari i njihove porodice ostali bez zdravstvenog osiguranja zbog duga većeg od 175 miliona KM

Rudari i njihove porodice ostali bez zdravstvenog osiguranja zbog duga većeg od 175 miliona KM

Autor Haris Krhalić
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Rudari i njihove porodice u Zeničko-dobojskom kantonu ostali su bez zdravstvenog osiguranja zbog duga rudnika prema Zavodu većeg od 175 miliona KM.

rmu zenica Izvor: Shutterstock

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona saopštio je da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja zbog duga rudnika prema ovoj ustanovi većeg od 175 miliona KM, ističući da je vrijeme da Vlada Federacije BiH (FBiH) preuzme punu odgovornost.

Iz Zavoda podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti finansijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti.

"To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata – to je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju", naveli su iz Zavoda.

Posebno je istaknuto da uprkos brojnim inicijativama i upozorenjima Zavoda, Vlada FBiH nije preduzela korake kojima bi se obezbijedilo izmirenje dugovanja rudnika i trajno riješio ovaj problem.

"Godinama se rudarima obećava da će njihovi problemi biti riješeni. Danas više nisu dovoljna obećanja. Potrebne su odluke i konkretni koraci", navodi se u saopštenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

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