logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napad u školi u Istanbulu: Učenica nožem izbola osam đaka (Video)

Napad u školi u Istanbulu: Učenica nožem izbola osam đaka (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Učenica je nožem izbola osam đaka u osnovnoj školi u istanbulskom okrugu Bašakšehir, izjavio je guverner Istanbula Davut Gul.

Učenica nožem izbola osam učenika u školi u Istanbulu Izvor: NTV/youtube/screenshot

On je novinarima nakon posjete bolnici, u kojoj su povrijeđeni učenici zbrinuti, rekao da je petoro učenika lakše povrijeđeno i da se očekuje da će kasnije tokom dana biti pušteni kućama.

Gul je naveo da je dvoje đaka zadržano na liječenju, ali da njihove povrede nisu opasne po život.

Jedno dijete je na operaciji, prenijela je agencija DPA.

Guverner je opisao napadača kao učenicu koja živi u istom kraju i pohađa drugu školu. Prema njegovim riječima, ona je ušla u školu u školskoj uniformi i "neselektivno" izbola djecu.

List "Hurijet" piše da je učenica privedena i da je istraga u toku.

Napad je izvršen oko 8.40 časova u školi u naselju Kajašehir, javila je državna novinska agencija Anadolija.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ambulantna kola na školskom terenu i učenike u panici.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska napad škola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ