Policija Brčko distrikta uhapsila je Gorana Hubijara /52/ iz Brčkog zbog sumnje da je 17. novembra u Boću napao nožem i opljačkao župnika Filipa Maršića, saopšteno je na konferenciji za novinare policije i tužilaštva distrikta.

Izvor: Srna

Šef Policije Brčko distrikta Goran Pisić naveo je da je razbojništvo prijavljeno 17. novembra u 20.14 časova, nakon što je maskirani napadač u župnom dvoru uz katoličku crkvu u Boću napao Maršića, zadao mu više uboda nožem u prsa i ruke, tražeći novac, te mu nanio teške tjelesne povrede koje nisu bile opasne po život.

Pisić je precizirao da je osumnjičeni uhapšen 19. novembra pod nadzorom tužioca zbog krivičnog djela razbojništva, te da su pretresom prostorija koje koristi pronađeni predmeti iz krivičnog djela, dok je uz prisustvo branioca učinio dostupnim i druge dokaze.

Prema riječima Pisića, uhapšeni je višestruki povratnik u vršenju imovinskih i nasilnih krivičnih djela i danas je uz izvještaj predat u nadležnost Tužilaštva distrikta.

Pisić je zahvalio građanima za solidarnost i pomoć tokom izazovnih situacija u proteklih nekoliko mjeseci, uključujući i nedavnu helikoptersku nesreću na području distrikta.

Glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta Ćazim Serhatlić izjavio je da je prikupljeno dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio ovo krivično djelo, te najavio podnošenje prijedloga za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

Serhatlić je ukazao na negativnu praksu vezivanja počinilaca i oštećenih za nacionalnu ili vjersku pripadnost, naglasivši da za Tužilaštvo postoje samo osumnjičeni, optuženi i osuđeni, osim kada samo biće krivičnog djela nalaže drugačije.

On je ocijenio neutemeljenim zaključke i prozivke na račun Policije i Tužilaštva na vanrednoj sjednici Skupštine Brčko distrikta, navodeći da organima gonjenja nije ostavljeno ni 24 časa da utvrde okolnosti i pronađu izvršioca, a da je počinilac otkriven za manje od 48 časova.