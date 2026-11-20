Ustavni sud BiH stavio je van snage izjavu Željke Cvijanović o vitalnom interesu i odluku NSRS. Ostaje na snazi imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage izjavu člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o ugroženosti vitalnog interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je ta izjava potvrđena. Time ostaje na snazi odluka Predsjedništva BiH od 29. juna o imenovanju četiri člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Odluka je donesena nakon što je Denis Bećirović, u vrijeme dok je obavljao dužnost predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, podnio zahtjev Ustavnom sudu za rješavanje spora.

Kako je saopšteno iz Ustavnog suda BiH, utvrđeno je postojanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i da izjava Cvijanovićeve i odluka Narodne skupštine nisu u skladu sa članom V/2.d) Ustava BiH.

Sud je ocijenio da oba akta nisu donesena u skladu sa ustavnim uslovima propisanim navedenom odredbom, zbog čega ih je u cijelosti stavio van snage.

To znači da odluka Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, iako donesena bez saglasnosti sva tri člana Predsjedništva, nastavlja da proizvodi pravno dejstvo.

Predsjedništvo BiH je 29. juna, na svojoj 30. redovnoj sjednici, glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića donijelo odluku o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Željka Cvijanović glasala je protiv te odluke i nije predložila svog kandidata.

Ona je smatrala da imenovanje stranih članova Komisije predstavlja pitanje spoljne politike, o kojem bi Predsjedništvo BiH trebalo da odlučuje konsenzusom.

Nakon što je odluka usvojena glasovima druga dva člana Predsjedništva, Cvijanovićeva je 1. jula pokrenula mehanizam zaštite vitalnog interesa Republike Srpske, pozivajući se na član V/2.d) Ustava BiH.

Prema toj ustavnoj odredbi, član Predsjedništva koji je preglasan može odluku proglasiti štetnom po vitalni interes entiteta iz kojeg je izabran.

Ukoliko takvu izjavu u roku od deset dana potvrdi dvotrećinska većina nadležnog entitetskog parlamenta, osporena odluka Predsjedništva ne stupa na snagu.



Narodna skupština Republike Srpske je 7. jula razmatrala izjavu Željke Cvijanović i podržala je sa 59 glasova za i dva protiv.

Nakon toga Denis Bećirović obratio se Ustavnom sudu BiH, osporavajući ustavnost pokretanja mehanizma zaštite vitalnog interesa u ovom slučaju.

U zahtjevu je naveo da imenovanje članova Komisije nije pitanje spoljne politike, već sprovođenje ranije odluke Predsjedništva BiH.

Riječ je o odluci iz januara 2026. godine, koja se odnosila na vraćanje stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika.

Bećirović je ukazao i na to da Cvijanovićeva tada nije pokrenula mehanizam zaštite vitalnog interesa.

Odlukom Ustavnog suda BiH sada su u cijelosti stavljeni van snage izjava Cvijanovićeve od 1. jula i odluka Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula, dok imenovanje članova Komisije ostaje pravno važeće.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je i da je neustavna odredba Krivičnog zakona Republike Srpske kojom je kriminalizirano javno isticanje, prikazivanje i korištenje simbola i obilježja kojima se promoviše ili veliča Armija RBiH.

"Narodna skupština nije nadležna da odlučuje o prestanku važenja pravnih akata institucija RBiH, čiji je kontinuitet ustavno priznat. Osporena odredba stoga nije usaglašena sa članom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine u svjetlu kontinuiteta pravnih propisa jer narušava normativnu hijerarhiju koju Ustav Bosne i Hercegovine nedvosmisleno utvrđuje u članu III/3.b) putem harmonizacije pravnih propisa u pravnom sistemu prema njihovoj hijerarhiji u kojoj državni zakoni moraju biti usklađeni s odlukama institucija BiH", navodi se u saopštenju.